Imputaron al vicepresidente de Cormecor por abuso sexual, hurto y defraudación

El vicepresidente de Cormecor, Pablo Ortiz, fue imputado por la Justicia de Alta Gracia en el marco de causas por presunta violencia de género y delitos contra la propiedad, entre ellos una denuncia por abuso sexual con acceso carnal.

Ortiz es un dirigente de larga militancia en el peronismo provincial, además de concejal de Alta Gracia en uso de licencia. Actualmente ocupa la vicepresidencia de Cormecor, la empresa encargada de la gestión de residuos de Córdoba capital y numerosas localidades del interior.

La imputación fue dispuesta por la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple N° 2 de Alta Gracia, a cargo del fiscal Alejandro Peralta Otonello.

La abogada Daniela Ferrari, representante legal de la víctima, contó a Cadena 3 que la primera denuncia fue presentada a fines de junio. Según relató, previamente Ortiz había denunciado a su clienta y, de acuerdo con su versión, esa presentación habría sido realizada como una estrategia para anticiparse a la denuncia en su contra.

"A fines de junio presentamos la primera denuncia. Antes, Ortiz había denunciado a mi clienta con cuestiones falsas porque sabía que se venía una denuncia: sabía que la había golpeado y abusado y se cubrió", afirmó Ferrari.

La letrada sostuvo que, tras la primera presentación, la víctima fue citada para ampliar su declaración. Como existían denuncias cruzadas, ambos fueron convocados en el marco del artículo 80 del Código Procesal Penal.

Según el relato de Ferrari, posteriormente se detectó que había desaparecido un automóvil que pertenecía a la denunciante y apareció una nueva contradenuncia.

La abogada destacó además el trabajo del abogado Oscar Zárate, quien interviene en la causa vinculada al hurto. Según explicó, a partir de su intervención se logró secuestrar el vehículo y un allanamiento permitió avanzar con la investigación e imputar a dos personas.

Ortiz y su exsecretaria, Julieta Balchori, fueron citados a declarar en calidad de imputados para el 18 y 19 de noviembre, respectivamente. La investigación judicial continúa.

Informe de Alejandro Bustos