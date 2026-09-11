Proponen una amnistía para conductores de Uber, Didi y otras apps en Córdoba

FOTO: Uber es una de las aplicaciones que utilizan los choferes.

Por Federico Albarenque

El concejal de Córdoba Martín Juez presentó un proyecto para establecer una amnistía para los conductores de Uber, Didi, Kify y otras aplicaciones de movilidad que hayan sido sancionados por el municipio.

Juez aclaró que se trata de una iniciativa a título personal y no de una posición del bloque del Frente Cívico. Según explicó, el objetivo es perdonar las multas vinculadas específicamente con la actividad de las aplicaciones y permitir que esos trabajadores puedan incorporarse al sistema de transporte regulado por la ordenanza.

De acuerdo con datos aportados por la Subsecretaría de Tránsito, son más de 11.000 las personas multadas y en unos 4.000 casos se retiró el vehículo, con sanciones que, según Juez, pueden alcanzar los $3, $4 o $5 millones.

El objetivo de la amnistía

Juez sostuvo que muchos de los conductores sancionados no tendrían posibilidades económicas de afrontar esas multas y, por lo tanto, tampoco podrían cumplir con uno de los requisitos necesarios para inscribirse en el sistema municipal.

“Lo que nosotros estamos presentando es la amnistía, que vendría a ser un perdón administrativo”, explicó.

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La propuesta contempla tanto a quienes trabajaban con aplicaciones antes de la sanción de la ordenanza como a quienes continuaron haciéndolo posteriormente y fueron sancionados por incumplir las nuevas disposiciones.

El concejal remarcó que no se trata de perdonar cualquier infracción de tránsito. La iniciativa alcanzaría únicamente a las multas vinculadas con el ejercicio de la actividad mediante aplicaciones.

Qué multas quedarían alcanzadas

Juez diferenció las sanciones relacionadas con la actividad de las infracciones generales de tránsito.

“Si yo subo ilegalmente en rojo, la multa no tiene nada que ver con su actividad, tiene que ver con una contravención en la norma de tránsito”, explicó.

Por eso, la amnistía estaría destinada a quienes fueron sancionados por cuestiones vinculadas con la prestación del servicio mediante una aplicación sin estar incorporados al registro municipal, pero no a quienes hayan cometido infracciones como pasar un semáforo en rojo o utilizar el celular mientras conducen.

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“La ordenanza fracasó”

El concejal también cuestionó el funcionamiento de la actual regulación y sostuvo que la cantidad de conductores alcanzados por el sistema es muy superior al cupo establecido.

Juez indicó que la normativa permite actualmente la inscripción de 4.000 vehículos, mientras que, según estimaciones que mencionó, el mercado de Uber, Didi, Kify y otras aplicaciones en Córdoba podría superar los 20.000 conductores.

“Si nosotros tenemos que estar camuflando drones de Tránsito para ir cazando a un mercado de personas que están ejerciendo su potestad de laburo, entonces digo: no, loco, perdonemos”, planteó.

En ese sentido, además de la amnistía, presentó una propuesta para eliminar el cupo de 4.000 vehículos y permitir que puedan incorporarse más trabajadores al sistema.

Una diferencia entre antes y después de la ordenanza

Juez sostuvo que existe una diferencia entre quienes utilizaban aplicaciones antes de que existiera una regulación específica y quienes lo hicieron después.

Sobre la primera situación, recordó que el Tribunal Superior de Justicia había cuestionado sanciones aplicadas a personas que realizaban una actividad que, según esa interpretación, no estaba prohibida por una ordenanza municipal.

Respecto de quienes fueron sancionados después de la aprobación de la normativa, Juez planteó que también deberían ser alcanzados por el perdón administrativo para facilitar su incorporación al sistema.

“Perdonemos, hagamos una amnistía, que el Estado Municipal en esta potestad que tiene de perdonarlo, los perdona y veamos si el cupo se completa o no”, sostuvo.

“La esencia es que se inscriban”

Para Juez, el objetivo final no es simplemente eliminar las multas, sino lograr que los conductores puedan regularizar su situación.

“Bueno, pues no se va a inscribir nadie si no pueden ni siquiera pagar las multas”, argumentó.

El concejal consideró que una amnistía permitiría remover ese obstáculo y avanzar hacia la formalización de quienes actualmente trabajan con aplicaciones de movilidad.

La propuesta queda ahora sujeta al tratamiento en el Concejo Deliberante de Córdoba, donde se deberá discutir tanto el alcance de la amnistía como la posibilidad de eliminar el límite de vehículos habilitados.

Entrevista de Gonzalo Carrasquera.