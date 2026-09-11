Dramático: así fue la caída de la avioneta fumigadora en Entre Ríos

Una avioneta destinada a tareas de fumigación y aplicación de fertilizantes se precipitó a tierra este jueves en un establecimiento rural de la localidad de Perdices, en el departamento de Gualeguaychú.

A raíz del fuerte impacto, el piloto de la aeronave debió ser rescatado y trasladado de urgencia al Hospital Centenario, donde permanece ingresado en la unidad de terapia intensiva.

Según los reportes médicos, el paciente se encuentra estable, asistido por una contusión pulmonar leve y otras lesiones menores.

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El siniestro vial-aéreo ocurrió a la altura del kilómetro 25 de la Autovía 14, en un predio al que se accede mediante un camino vecinal. Tras el choque, vecinos del sector se acercaron de inmediato para auxiliar al hombre, mientras que personal del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ceibas y efectivos de la Policía de Entre Ríos desplegaron un operativo de emergencia en el lugar para asegurar la zona y asistir a la víctima.

El momento exacto del accidente fue registrado por testigos a través de un video que se viralizó rápidamente en redes sociales. En las imágenes se observan las maniobras de la aeronave durante los segundos previos al desplome y el instante exacto en que termina colisionando fuertemente contra el suelo del campo.

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Las autoridades policiales y judiciales iniciaron las actuaciones correspondientes para esclarecer las causas de la caída, las cuales aún no fueron informadas de manera oficial. Los peritajes técnicos sobre los restos de la avioneta deberán determinar qué fallas o imprevistos ocurrieron durante el vuelo.