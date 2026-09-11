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Dramático: así fue la caída de la avioneta fumigadora en Entre Ríos

La aeronave cayó en una zona rural de Perdices. El piloto fue trasladado al Hospital Centenario, donde permanece estable en terapia intensiva con lesiones menores. Video.

11/09/2026 | 11:56Redacción Cadena 3

Perspectiva Entre Ríos

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Una avioneta destinada a tareas de fumigación y aplicación de fertilizantes se precipitó a tierra este jueves en un establecimiento rural de la localidad de Perdices, en el departamento de Gualeguaychú

A raíz del fuerte impacto, el piloto de la aeronave debió ser rescatado y trasladado de urgencia al Hospital Centenario, donde permanece ingresado en la unidad de terapia intensiva. 

Según los reportes médicos, el paciente se encuentra estable, asistido por una contusión pulmonar leve y otras lesiones menores.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El siniestro vial-aéreo ocurrió a la altura del kilómetro 25 de la Autovía 14, en un predio al que se accede mediante un camino vecinal. Tras el choque, vecinos del sector se acercaron de inmediato para auxiliar al hombre, mientras que personal del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ceibas y efectivos de la Policía de Entre Ríos desplegaron un operativo de emergencia en el lugar para asegurar la zona y asistir a la víctima.

El momento exacto del accidente fue registrado por testigos a través de un video que se viralizó rápidamente en redes sociales. En las imágenes se observan las maniobras de la aeronave durante los segundos previos al desplome y el instante exacto en que termina colisionando fuertemente contra el suelo del campo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Las autoridades policiales y judiciales iniciaron las actuaciones correspondientes para esclarecer las causas de la caída, las cuales aún no fueron informadas de manera oficial. Los peritajes técnicos sobre los restos de la avioneta deberán determinar qué fallas o imprevistos ocurrieron durante el vuelo.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Una avioneta se precipitó a tierra en Perdices, Gualeguaychú, durante tareas de fumigación.

¿Quién fue afectado? El piloto de la aeronave fue rescatado y trasladado al Hospital Centenario.

¿Cuándo sucedió? El accidente ocurrió este jueves.

¿Dónde tuvo lugar el accidente? En un establecimiento rural a la altura del kilómetro 25 de la Autovía 14.

¿Por qué se investiga el incidente? Las autoridades buscan esclarecer las causas de la caída y determinar fallas técnicas.

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