Florentino Malaponte asumió como juez federal: "Me voy a sumar con un compromiso absoluto"

Florentino Malaponte asumió este viernes como vocal de la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, en una ceremonia de jura que contó con la presencia de autoridades judiciales y políticas. El nuevo camarista expresó su “mucha expectativa” y “compromiso total” frente a esta nueva etapa de su carrera.

“Estoy muy contento, con muchísimo respeto y sabiendo dónde estoy. Mi carrera ha cambiado, pero el compromiso es el mismo”, sostuvo Malaponte. Sobre sus objetivos al frente de la Cámara, resumió sus proyectos en una frase: “Acercarnos a la gente”, además de sumarse al equipo de trabajo del tribunal.

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El nuevo juez destacó también su experiencia previa en la Justicia provincial y su posible aplicación en el ámbito federal. “Traigo esa carga de muchos años trabajando en ese sistema”, afirmó, en referencia al sistema acusatorio, que desde hace un tiempo comenzó a convivir en el ámbito penal provincial y federal.

Consultado por la situación de la Justicia Federal en Rosario y los cuestionamientos que atravesó en los últimos años, Malaponte sostuvo que también observó “una reacción inmediata de la Justicia Federal”. En ese marco, aseguró que se sumará al proceso con “un compromiso absoluto de trabajo, honestidad y estudio”. Sobre las causas que están actualmente en agenda, evitó dar opiniones porque eventualmente podría intervenir en alguno de esos expedientes: “El juez siempre tiene trabajo difícil. Algunas menos, algunas más, pero ese es el trabajo del juez”.

Rosatti, sobre la Justicia: "Hay mucho que limpiar"

Rosatti también destacó el trabajo del Ministerio de Justicia en la cobertura de cargos judiciales. “El reconocimiento tiene que extenderse también a la gestión del Ministro de Justicia, porque la verdad que nos ha sorprendido con el envío de tantos pliegos, y estamos todas las semanas recorriendo distintas jurisdicciones para que asuman nuevos magistrados”, sostuvo.

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Pero el titular de la Corte Suprema también puso el foco en los problemas que todavía persisten dentro del Poder Judicial. “Hay mucho que corregir, hay mucho que limpiar todavía y lo vamos a seguir haciendo, ese es nuestro compromiso”, afirmó. Y agregó: “Ahora también sabemos que hay muchísimo acompañamiento institucional y eso hace que podamos redoblar nuestros esfuerzos”.

“En ese marco se inscribe la asunción al cargo del doctor Malaponte”, señaló Rosatti, quien aclaró que no conocía personalmente al nuevo camarista. “Yo no lo conozco al doctor Malaponte, es decir, a diferencia de quienes me precedieron en el uso de la palabra, que por ser vecinos o haber estudiado con él lo conocen”, explicó.