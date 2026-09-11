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Colapinto finalizó 15° en la FP2 del GP de España: el tráfico y una bandera roja lo complicaron

El argentino quedó 15° en la segunda práctica en el Madring. Su vuelta rápida se vio afectada por el tráfico y la bandera roja. Antonelli fue el más rápido.

11/09/2026 | 13:15Redacción Cadena 3

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Franco Colapinto a bordo de su A526 en Madrid. (Foto: Alpine)

FOTO: Franco Colapinto a bordo de su A526 en Madrid. (Foto: Alpine)

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Franco Colapinto terminó 15° en la segunda práctica libre del Gran Premio de España, en el estreno del nuevo circuito Madring, en Madrid.

El argentino registró una mejor vuelta de 1m35s886 y quedó por delante de su compañero de Alpine, Pierre Gasly. Sin embargo, su simulacro de clasificación estuvo condicionado por el tráfico y por la bandera roja provocada posteriormente por Arvid Lindblad.

Colapinto había mostrado un buen ritmo durante los primeros minutos de la sesión, pero no pudo aprovechar al máximo los neumáticos blandos cuando los equipos comenzaron a buscar sus mejores tiempos.

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Colapinto comenzó entre los diez primeros

La segunda práctica comenzó con 30 grados de temperatura ambiente y 52 sobre el asfalto. Al igual que en la FP1, la mayoría de los pilotos comenzó con neumáticos medios.

Colapinto marcó inicialmente 1m37s517 y rápidamente mejoró a 1m36s142, registro que le permitió ubicarse dentro de los diez primeros durante la primera parte de la sesión.

El argentino mantuvo un ritmo competitivo hasta que llegó el momento de los simulacros de clasificación con los neumáticos blandos.

Una vuelta rápida condicionada por el tráfico

Cuando colocó los neumáticos blandos, Colapinto logró un tiempo de 1m35s886, apenas unas centésimas mejor que su registro de la FP1.

La vuelta, sin embargo, no fue limpia. El piloto de Alpine perdió tiempo al encontrarse con Liam Lawson a la salida de la curva La Monumental, uno de los sectores más particulares del nuevo trazado madrileño.

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Poco después, la bandera roja provocada por el accidente de Lindblad interrumpió la actividad y tomó a Colapinto mientras realizaba una vuelta de salida de boxes.

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Con la sesión detenida y luego reanudada cuando quedaban 13 minutos, la mayoría de los equipos se concentró en las tandas de ritmo de carrera, por lo que el argentino no tuvo una nueva oportunidad clara de mejorar su registro.

Sergio Pérez finalizó 19° con un tiempo de 1m37s195, cuatro posiciones por detrás de Colapinto.

El mexicano había comenzado con un registro de 1m38s003 y también tuvo dificultades para acercarse a los tiempos de referencia de los equipos de punta.

Fernando Alonso, que había sufrido un problema de embrague al final de la FP1, apenas pudo completar unas vueltas antes de la bandera roja y terminó 17°.

Antonelli encabezó la jornada

Kimi Antonelli fue el más rápido de la FP2 con un tiempo de 1m33s662, en una ajustada lucha con los Ferrari.

Charles Leclerc quedó segundo, a 0s113, y Lewis Hamilton tercero, a 0s149. Arvid Lindblad sorprendió con el cuarto lugar antes de protagonizar el accidente que provocó la única bandera roja de la sesión.

George Russell, ganador de la FP1, terminó quinto, seguido por Max Verstappen y Oscar Piastri. Yuki Tsunoda, Esteban Ocon y Liam Lawson completaron los diez primeros.

La actividad continuará el sábado con la tercera práctica libre y posteriormente la clasificación, que definirá la grilla para el Gran Premio de España.

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Lectura rápida

¿Quién terminó 15° en la segunda práctica libre?
Franco Colapinto finalizó 15° en la segunda práctica libre del Gran Premio de España.

¿Cuál fue el mejor tiempo de Colapinto?
Colapinto registró un mejor tiempo de 1m35s886.

¿Qué interrumpió la actividad durante la práctica?
La actividad fue interrumpida por una bandera roja provocada por el accidente de Arvid Lindblad.

¿Qué posición ocupó Checo Pérez?
Sergio Pérez finalizó en la 19° posición.

¿Quién fue el más rápido de la FP2?
Kimi Antonelli fue el más rápido de la FP2 con un tiempo de 1m33s662.

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