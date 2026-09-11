Marta Minujín en Rosario: "Soy la primera artista en el mundo que hace escultura inflable"

La artista argentina Marta Minujín presentó este viernes en Rosario su “Escultura de los Deseos”, una instalación inflable de 15 metros de altura que invita al público a ingresar, recorrerla y susurrar deseos en su interior. La obra se encuentra en la explanada del Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino, donde podrá visitarse hasta el 12 de octubre.

Minujín explicó que comenzó a trabajar con este tipo de esculturas porque las obras tradicionales pueden ser muy pesadas y costosas de trasladar. “Soy la primera artista en el mundo que hace escultura inflable”, sostuvo, y destacó que esta técnica permite transportar piezas de gran tamaño con mayor facilidad. La instalación que llegó a Rosario fue trasladada en camión y puede inflarse en aproximadamente una hora.

La artista contó además que la obra ya pasó por distintos lugares del mundo, entre ellos Times Square, Miami Art District y Roma. “La pueden tener un mes, dos meses, tres meses”, explicó sobre las posibilidades de este tipo de estructuras, que también pueden ser reproducidas en otros materiales como cemento o bronce.

La “Escultura de los Deseos” tiene 15 metros de altura, 10 de profundidad y 7 de base, y está compuesta por 20 formas entrelazadas con colores y patrones fluorescentes. Fue presentada por primera vez en 2017 en Buenos Aires y en 2025 llegó al Museo de Arte Contemporáneo de Arabia Saudita, en Riad. En Rosario, podrá visitarse de martes a viernes de 13 a 19 y sábados, domingos y feriados de 10 a 19.