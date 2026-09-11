Fórmula 1: Colapinto fue 15° y Antonelli quedó sobre Leclerc en el primer día de ensayos en Madrid

Kimi Antonelli de Mercedes terminó la jornada del viernes en el Gran Premio de España de Fórmula 1 como el piloto más rápido en la nueva pista semiurbana 'Madring' -5.416 mts.-, situándose por delante de la pareja de Ferrari formada por Charles Leclerc y Lewis Hamilton durante la segunda hora de entrenamientos. Franco Colapinto de Alpine fue 14° por la mañana y por la tarde 15°.

El argentino quedó a 2.224s del puntero y a 0.927s de su compañero Pierre Gasly. Pero su vuelta más rápida la marcó con gomas amarillas -medias-, porque con las gomas rojas -las blandas- debió abortar el intento por un incidente delante suyo en la 'Monumental'. Disconforme con el rendimiento de su A526, Franco tiene mucho trabajo por delante, antes del sábado:

"Creo que de los Racing Bulls, especialmente, estamos a años. Hay que entender un poco el por qué, pero creo que fue un día difícil. En la FP1, estábamos lejos, pero creo que había mucho por mejorar, en el circuito y no vimos ningún salto. Creo que lo que intentamos, el coche mejoró adelante un poco, estaba muy muy duro. El auto mejoró eso, pero después perdimos un poco de carga y atrás el auto va muy mal. Creo que, de vuelta, muy impredecible ahí. Y un poco raro, la verdad, de manejar hoy. Pero nada, no dimos el paso de FP1 a FP2, que teníamos que haber dado. Así que nada, intentar entender, no hice la vuelta con goma blanda porque se cruzó Lawson, en la curva larga. Pero, en general, una pista difícil especialmente de pasar. Es imposible, prácticamente, pasar a nadie; así que veremos qué pasa el domingo. Pero creo que hay mucho por trabajar hoy en la noche y por entender", dijo Colapinto.

Luego de que su compañero de equipo George Russell marcara el mejor tiempo de la FP1, por la tarde, italiano marcó un tiempo imbatible de 1:33.662 antes de que la sesión se detuviera para retirar el coche dañado de Arvid Lindblad (Racing Bulls); nadie pudo mejorar la vuelta de Antonelli en los minutos finales, lo que le otorgó una ventaja de algo más de una décima.

Con poco tiempo para conocer el nuevo circuito, los 22 pilotos estaban ansiosos por aprovechar al máximo los entrenamientos libres y empezar a buscar los límites, idealmente evitando los imponentes muros que bordean Madring.

Desafortunadamente para Fernando Alonso, Aston Martin confirmó que se perdería el inicio de la sesión debido a un problema de embrague sufrido tras las pruebas de salida realizadas en los Libres 1.

Esteban Ocon y Ollie Bearman (Haas) fueron los primeros en salir a pista bajo las altas temperaturas, encabezando una larga fila de competidores antes de que George Russell —quien había liderado los tiempos en los Libres 1— marcara una primera referencia de 1:36.011.

Pronto perdió posiciones en la tabla a medida que Ferrari continuaba su impresionante rendimiento con neumáticos medios; Leclerc ocupó el primer puesto hasta que el líder de la clasificación completó su primer intento, situándose con más de un segundo de ventaja.

Como cabe esperar en una pista con el asfalto recién estrenado, la evolución del trazado fue notable y Leclerc redujo la diferencia a solo 0,001 segundos, asegurando que los pilotos de Mercedes y Ferrari ocuparan las cuatro primeras posiciones durante los primeros 15 minutos. A pesar de su impresionante vuelta, su equipo tenía dificultades en el último sector, donde perdían bastante tiempo frente a pilotos como Antonelli. Sin embargo, no fueron los únicos con problemas: McLaren decidió cambiar la caja de cambios de Lando Norris, dejándolo confinado en el garaje, mientras que Oscar Piastri se quejaba de falta de agarre en el eje trasero.

Aunque el australiano logró mejorar con el compuesto blando, su vuelta quedó eclipsada por la de Lindblad; el piloto de Racing Bulls había impresionado constantemente en el primer sector, quedándose finalmente a solo dos décimas del mejor tiempo de Antonelli.

Pero la ausencia de incidentes no podía durar siempre y, lamentablemente, Lindblad fue el primero en sufrir un percance. Al llegar a la curva 13, perdió el control de la parte trasera y chocó contra las barreras, poniendo fin prematuro a su jornada en Madrid.

Una vez finalizado el periodo de bandera roja, Antonelli conservó la primera posición gracias a su vuelta rápida anterior, situándose por delante de Leclerc y Hamilton en la tabla de tiempos. Del mismo modo, Lindblad mantuvo el cuarto puesto por delante de Russell, Max Verstappen y Piastri.

Yuki Tsunoda fue octavo con Racing Bulls, seguido por Ocon (Haas) y Liam Lawson (Red Bull). Pierre Gasly se hizo con la undécima posición; el francés lideró al dúo de Audi formado por Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto, así como a Bearman, Franco Colapinto y el favorito local, Carlos Sainz.

A pesar de haber rodado menos tiempo, Alonso se situó decimoséptimo, mientras que Alex Albon, Sergio Pérez, Lance Stroll y Valtteri Bottas completaron la clasificación; Norris, por su parte, no pudo marcar un tiempo representativo para McLaren.

Concluida la primera jornada de actividad en Madrid, los equipos y pilotos tendrán la oportunidad de analizar los datos recopilados durante la noche antes de la última hora de entrenamientos, programada para las 12:30 (hora local) del sábado 12 de septiembre.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de formula1.com, Mercedes AMG F1 Team y Alpine F1 Team