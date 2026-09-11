Buscan a un policía federal desaparecido en La Quiaca: activaron una alerta de Interpol

FOTO: Buscan a un policía federal desaparecido en La Quiaca.

Un efectivo de la Policía Federal Argentina es buscado desde el 8 de septiembre en la zona fronteriza de La Quiaca, Jujuy. Se trata de Maximiliano Oscar Martínez, de 33 años, cuyo paradero se desconoce y cuya búsqueda se extendió a Bolivia.

El fiscal de Investigación Penal Preparatoria N.º 11 de La Quiaca, Alberto Omar Mendívil, encabeza las actuaciones y coordina el operativo con las distintas fuerzas de seguridad que trabajan en la frontera.

Investigan si cruzó hacia Bolivia

De acuerdo con la investigación, Martínez habría cruzado hacia Villazón, en el Estado Plurinacional de Bolivia. Por ese motivo, el Ministerio Público de la Acusación mantiene comunicación y coordinación con la Policía boliviana para ampliar las tareas de búsqueda e intercambio de información.

“Estamos trabajando de manera coordinada absolutamente todas las fuerzas de seguridad en la zona de frontera”, explicó el fiscal Mendívil.

En el operativo participan efectivos de la Policía de la Provincia de Jujuy, Gendarmería Nacional y la Policía Federal Argentina.

Activaron una alerta amarilla de Interpol

Ante la posibilidad de que Martínez se encuentre en territorio boliviano, la Fiscalía solicitó la activación de una alerta amarilla de Interpol, que ya fue efectivizada.

La medida permite ampliar la búsqueda mediante los mecanismos de cooperación internacional y facilitar el intercambio de información entre los organismos de seguridad de ambos países.

Las autoridades continúan con distintas medidas para intentar establecer el paradero del efectivo, mientras la investigación permanece bajo la dirección de la Fiscalía de La Quiaca.

La búsqueda se desarrolla de manera conjunta entre las fuerzas nacionales, provinciales y bolivianas.

Informe de Elisa Zamora.