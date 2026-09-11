Germán Martínez y el futuro del peronismo santafesino: "La unidad es indispensable"

El diputado nacional y jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, destacó el avance en la Cámara de Diputados de una agenda vinculada al endeudamiento y la morosidad de las familias y sostuvo que se trata de una problemática que atraviesa tanto a los sectores más vulnerables como a las clases medias empobrecidas. “Nosotros venimos insistiendo con esta agenda desde el mes de febrero”, señaló durante una entrevista con Radioinforme 3.

Martínez explicó que su bloque comenzó a trabajar en febrero sobre una serie de cuestiones vinculadas con la vida cotidiana de los argentinos y que en marzo ya había solicitado una sesión especial para debatirlas. “Lo cierto es que cuando cualquiera de nosotros, en cualquier lugar, te juntás con los amigos, te juntás con tu familia, te juntás con los que vas a jugar al fútbol a la noche, o te juntás con la mamá de la cooperadora y te encontrás con que este es un problema real”, afirmó.

El legislador cuestionó la actitud del oficialismo nacional frente a la discusión parlamentaria y aseguró que La Libertad Avanza mantiene cerradas las comisiones que preside. “La Libertad Avanza adoptó una metodología de trabajo en el Congreso que es que tiene cerradas todas las comisiones que preside. Entonces no se trata ningún tema que no sea lo que ellos quieren”, sostuvo.

Según Martínez, para destrabar esos debates fue necesario recurrir al recinto y construir mayorías que permitieran obligar a las comisiones a avanzar. En ese marco, destacó que la Comisión de Defensa del Consumidor ya realizó reuniones sobre endeudamiento, aunque todavía no pudo emitir dictamen. “Hugo Yasky hizo tres reuniones sobre endeudamiento ya dentro de la comisión, pero sin poder despachar porque no está la comisión cabecera”, explicó.

El diputado detalló que se estableció un cronograma concreto para avanzar con los proyectos. En el caso de la emergencia en discapacidad, el objetivo es llegar al dictamen el 23 de septiembre, mientras que para el endeudamiento se fijó el 29 de septiembre. “Es cierto que hay muchos proyectos, pero también es cierto que hay mucho diálogo con distintos sectores para no solamente ir unificando, sino ir consiguiendo la mejor herramienta posible para cada uno de los segmentos de un universo de deudores muy complejos”, indicó.

Martínez remarcó además que el problema no se limita al sistema financiero tradicional. “No es solamente el problema allí, sino que también tenemos problemas con las billeteras virtuales y con las fintech”, enumeró. A eso sumó las tarjetas vinculadas a determinados comercios, especialmente supermercados y grandes cadenas de venta de alimentos.

Otro de los puntos que consideró especialmente delicado es el crecimiento de los créditos informales. “En muchos casos, en mi ciudad, en la ciudad de Rosario, llevado adelante por financiamiento de economías delictivas”, afirmó. El diputado reconoció que por tratarse de mecanismos informales resulta difícil dimensionar el fenómeno, ya que “escapa a las regulaciones, escapa hasta las estadísticas”.

Para Martínez, sin embargo, el endeudamiento es apenas una consecuencia de un problema económico mucho más profundo. “El debate de fondo es la crisis de los ingresos familiares”, sostuvo. En ese sentido, mencionó el peso creciente de los alquileres, los servicios y las tarifas, además del costo de los alimentos. “Allí tenés prácticamente el 80% de las situaciones que hoy tensionan sobre el ingreso a las familias”, afirmó.

El legislador aclaró que esa situación no puede resolverse únicamente mediante una ley. “Eso no se resuelve con una ley, eso se resuelve con una política económica que favorezca el crecimiento de los ingresos de las familias”, sostuvo. A su entender, la oposición también debería comenzar a construir una alternativa económica que permita generar “en muy poco tiempo una situación de alivio real de los ingresos de los trabajadores”.

En ese marco, Martínez cuestionó el impacto de la eliminación de la Ley de Alquileres y rechazó la idea de que una mayor oferta de propiedades necesariamente termine reduciendo los precios. “Cualquiera que nos esté escuchando sabe que los alquileres están impagables en la gente, especialmente en las grandes ciudades. En Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Rosario, Córdoba, Mendoza, ni qué decir”, afirmó.

Otro capítulo de la entrevista estuvo dedicado a la ludopatía y al crecimiento del juego online. Martínez planteó que existen dos problemas diferentes: por un lado, quienes desarrollan una adicción al juego y terminan endeudándose; por otro, jóvenes que recurren al juego como una forma de intentar conseguir ingresos que no encuentran en el mercado laboral. “Hay muchos pibes y pibas que entran al juego no por una conducta adictiva, sino que entran al juego a buscar la guita que no le da su trabajo y no le da la changa”, explicó.

En relación con la posibilidad de limitar la publicidad del juego online, el diputado fue contundente: “Obviamente, no tengo ningún problema personal”. Recordó que en 2024 la Cámara de Diputados avanzó con una iniciativa con amplio consenso y consideró que se trata de una problemática que requiere respuestas múltiples. “No hay que creer que limitando exclusivamente la publicidad va a resolver el problema. Ayuda. Es un problema multidimensional”, afirmó.

Santa Fe y Rosario

Consultado sobre una eventual candidatura a gobernador de Santa Fe en 2027, Martínez reconoció que tiene esa aspiración, aunque evitó presentarla como una decisión tomada. “Te digo la verdad, me encantaría gobernar en algún momento la provincia de Santa Fe”, expresó. Al mismo tiempo, remarcó que prioriza la estrategia colectiva: “Tengo objetivos individuales, pero que nunca, jamás, los pongo por arriba de los intereses de mi espacio político”.

Respecto de Rosario, Martínez consideró que la candidatura de Juan Monteverde aparece actualmente consolidada dentro de su espacio. “Yo hoy no estoy viendo una situación de competencia a nivel ciudad de nuestro espacio”, sostuvo, y agregó: “La propuesta de Juan Monteverde está muy, muy, pero muy consolidada, y hay que ver cómo avanza todo eso”.

Finalmente, el jefe del bloque de Unión por la Patria llamó a reconstruir la unidad del peronismo santafesino, incluso incorporando a sectores que compitieron por fuera del Partido Justicialista en 2025. “Me parece muy bien que además es un aprendizaje importante. Todos a veces cometemos errores, lo que no podemos hacer es volver a cometer los mismos errores que ya cometimos”, afirmó.

Para Martínez, la unidad es necesaria, pero no suficiente: “Unidad, obviamente que sí, indispensable. El para qué tenemos que profundizar mucho todavía”. En ese debate incluyó salud, educación, empleo público, modelo productivo, desarrollo industrial, ciencia y tecnología, como ejes para construir una alternativa al gobierno provincial y al proyecto nacional de Javier Milei.

Entrevista de Verónica Maslup.