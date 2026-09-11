Impactante homenaje con drones reconstruye las Torres Gemelas en Nueva York a 25 años del 11-S

Nueva York rindió un emotivo tributo visual a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 con un espectáculo de drones que recreó la imagen de las Torres Gemelas sobre el cielo de la ciudad, a horas de cumplirse el 25º aniversario de los ataques.

La intervención artística, titulada “2.977 luces sobre el puerto de Nueva York”, utilizó exactamente 2.977 drones luminosos, uno por cada persona que perdió la vida aquel día. El montaje buscó recuperar por unos minutos una de las siluetas más reconocibles del paisaje neoyorquino antes de los atentados, desde una perspectiva estrictamente conmemorativa.

Una obra colectiva con las comunidades afectadas

El proyecto fue concebido como una obra de arte público en la que participaron artistas, productores y miembros de la comunidad vinculada al 11-S. Entre los colaboradores se encuentran familiares de las víctimas, sobrevivientes de los ataques y miembros de los equipos de primeros auxilios que intervinieron en las labores de emergencia.

Según informaron los organizadores, la decisión de trabajar de manera colectiva buscó evitar que la memoria de los atentados quedara reducida a una única mirada. Entre quienes aportaron al diseño de la obra figuran Brenda Berkman, artista y primera respondedora del Departamento de Bomberos de Nueva York; Tim Brown, también primer respondedor; Terry Strada, presidenta de 9/11 Families United; Jim Smith, esposo de la agente de policía Moira Smith; y Genevieve Siller, hija de Stephen Siller.

Un homenaje previo a los actos oficiales

La presentación fue gratuita y se realizó antes de las ceremonias oficiales de este 11 de septiembre en los tres sitios de los atentados: el Memorial del World Trade Center en Nueva York, el Pentágono y el monumento al vuelo 93 en Shanksville, Pensilvania.

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