Netanyahu asegura que Irán no tendrá armas nucleares mientras él sea primer ministro

Buenos Aires, 10 de septiembre (NA) — El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reafirmó este jueves que mientras él esté en el poder, "Irán no poseerá armas nucleares" y alertó que el gobierno de Teherán "está intentando rearmarse" con armamento de esa índole.

"El presidente (Donald) Trump dijo que Irán está intentando rearmarse, esto es cierto", afirmó el líder israelí en su cuenta de la red social X, y añadió: "Me comprometo ante ustedes aquí, en el Muro de los Lamentos, mientras yo sea primer ministro Irán no poseerá armas nucleares".

"Después de que destruimos su capacidad inmediata para producir bombas nucleares mediante operaciones como 'Rising Lion' y 'Roaring Lion' están intentándolo de nuevo", indicó, a través de un video publicado hoy en vísperas de Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío.

Además, el mandatario vinculó la cuestión nuclear con la ofensiva contra el denominado 'eje iraní', que hace referencia a las organizaciones y grupos aliados de Irán. En este contexto, subrayó las operaciones militares israelíes tanto en la Franja de Gaza como en el Líbano y aseguró que las fuerzas de su país aplicaron "golpes severos" a dicho grupo.

El mensaje de Netanyahu surgió pocas horas después de la versión de un diario de Emiratos Árabes, que informó que el presidente de esa nación le advirtió sobre el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que originó el conflicto actual. Aunque el israelí lo desmintió, esta versión complicó sus planes de reelección, a pocas semanas de los comicios programados para el 27 de octubre próximo.