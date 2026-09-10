En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

La Casita del Blues

José Palazzo

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Santa Fe renombra paseo costero en homenaje a Lionel Messi, el ícono del fútbol argentino

El Concejo Deliberante de esa ciudad aprobó el proyecto para rebautizar el nombre y habilitó a una posible construcción de una estatua.

10/09/2026 | 21:01Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Lionel Messi podría despedirse del público argentino en la cancha.

FOTO: Lionel Messi podría despedirse del público argentino en la cancha.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 10 de septiembre (NA) - El Concejo Deliberante de la Ciudad de Santa Fe aprobó por unanimidad un proyecto para nombrar "Lionel Messi" a un paseo costero que antes se llamaba "Néstor Kirchner". Ana Cantiani, legisladora local de La Libertad Avanza, fue la impulsora de la iniciativa.

Según justificó la legisladora, la idea se tomó después del Mundial pasado y tiene como objetivo "despolitizar los espacios públicos", al tiempo de "homenajear a un verdadero ídolo del país".

El tramo tiene una extensión de 1.500 metros y comprende desde el extremo sur de la avenida Moreau de Justo hasta la barranca que hace de límite con la avenida Néstor Kirchner. De hecho, el nombre que hasta ahora tenía el paseo costero se debe a dicha calle.

En el sitio web del Concejo Deliberante anunciaron la medida de la siguiente manera: "Las tradicionales playas de la Laguna Setúbal, uno de los principales puntos turísticos de la ciudad, quedarán formalmente integradas a la nueva Costanera Lionel Messi, junto a las veredas, calzadas y demás sectores públicos. El espacio tendrá como postal al emblemático Puente Colgante".

El nombre oficial quedará como "Paseo Costanera Lionel Messi" y el proyecto contempla también que el municipio pueda gestionar junto al sector privado la colocación de una estatua u otra intervención artística que represente a Messi.

Por último, desde el municipio prevén colocar una placa en reconocimiento a Jorge Messi, quien falleció el pasado 8 de agosto y había sido un referente para Leo.

Lectura rápida

¿Qué se aprobó en Santa Fe?
Se aprobó un proyecto para renombrar un paseo costero en honor a Lionel Messi.

¿Quién impulsó la iniciativa?
La legisladora Ana Cantiani fue la impulsora del proyecto.

¿Cuál era el nombre anterior del paseo?
El paseo costero se llamaba Néstor Kirchner antes del cambio de nombre.

¿Qué se planea hacer además del cambio de nombre?
Se contempla la construcción de una estatua de Lionel Messi y una placa en homenaje a Jorge Messi.

¿Cuál es la extensión del paseo renombrado?
El paseo tiene una extensión de 1.500 metros.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf