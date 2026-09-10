Santa Fe renombra paseo costero en homenaje a Lionel Messi, el ícono del fútbol argentino

Buenos Aires, 10 de septiembre (NA) - El Concejo Deliberante de la Ciudad de Santa Fe aprobó por unanimidad un proyecto para nombrar "Lionel Messi" a un paseo costero que antes se llamaba "Néstor Kirchner". Ana Cantiani, legisladora local de La Libertad Avanza, fue la impulsora de la iniciativa.

Según justificó la legisladora, la idea se tomó después del Mundial pasado y tiene como objetivo "despolitizar los espacios públicos", al tiempo de "homenajear a un verdadero ídolo del país".

El tramo tiene una extensión de 1.500 metros y comprende desde el extremo sur de la avenida Moreau de Justo hasta la barranca que hace de límite con la avenida Néstor Kirchner. De hecho, el nombre que hasta ahora tenía el paseo costero se debe a dicha calle.

En el sitio web del Concejo Deliberante anunciaron la medida de la siguiente manera: "Las tradicionales playas de la Laguna Setúbal, uno de los principales puntos turísticos de la ciudad, quedarán formalmente integradas a la nueva Costanera Lionel Messi, junto a las veredas, calzadas y demás sectores públicos. El espacio tendrá como postal al emblemático Puente Colgante".

El nombre oficial quedará como "Paseo Costanera Lionel Messi" y el proyecto contempla también que el municipio pueda gestionar junto al sector privado la colocación de una estatua u otra intervención artística que represente a Messi.

Por último, desde el municipio prevén colocar una placa en reconocimiento a Jorge Messi, quien falleció el pasado 8 de agosto y había sido un referente para Leo.