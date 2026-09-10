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Diego Flores dijo que Instituto "dominó a todos los rivales" y respaldó a Jhon Córdoba

El DT de "La Gloria" habló después del entrenamiento de este jueves. Realizó un balance del gran torneo de su equipo, que comparte la cima de su grupo con Gimnasia de Mendoza y Vélez, y palpitó el duelo con Estudiantes (RC).

10/09/2026 | 16:38Redacción Cadena 3

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Diego Flores, DT de

FOTO: Diego Flores, DT de "La Gloria".

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El entrenador de Instituto, Diego Flores, respaldó al delantero colombiano Jhon Córdoba y destacó su aporte al equipo, que marcha primero en la tabla en el grupo A junto a Gimnasia de Mendoza y Vélez.

“Es un jugador muy incómodo para los rivales, que nos da muchísimo, como sus compañeros. Es parte de un equipo que viene jugando y que está primero en la tabla. Tiene muchas virtudes, pero cuando por ahí el final de la jugada no es bueno se observa eso. En el análisis del juego nos da muchísimo”, sostuvo Flores en rueda de prensa, en la que estuvo presente Cadena 3.

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Y agregó: “Es un jugador que colabora mucho, que tiene profundidad y es incómodo para los rivales”.

Por otra parte, el entrenador negó que Instituto se vea beneficiado por decisiones arbitrales y defendió el rendimiento de su equipo.

“Dominamos a todos los rivales, con casi el doble de situaciones creadas; es injusto que digan eso”, afirmó.

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Entrevista de Federico Borello

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