Carlo Ancelotti responde a Thiago Silva: "Los mayores no tienen futuro en la selección"

Buenos Aires, 10 septiembre (NA) – El director técnico de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, se pronunció sobre las quejas del defensor Thiago Silva en relación al recambio generacional que está llevando a cabo, afirmando que es necesario "priorizar a los jóvenes con potencial".

Según la Agencia Noticias Argentinas, Ancelotti indicó que los futbolistas de 34 años o más "no tienen futuro, solo presente". Esta afirmación se produce tras una experiencia desafiante en su primer Mundial como entrenador, donde fue eliminado en octavos de final por Noruega, lo que llevó al técnico a una significativa renovación del equipo.

El reconocido entrenador, que ha enfrentado críticas por su enfoque en un estilo de juego europeo, que contrasta con la tradición brasileña de habilidad individual, defendió su decisión de realizar cambios en la próxima convocatoria. Ancelotti, que tiene 67 años, mencionó que "en general" no considera la edad de los jugadores, pero el contexto actual es propicio para "priorizar a los jóvenes que tienen potencial", quienes podrían ser parte de la selección en el futuro.

Con el nuevo Mundial programado para 2030, que se celebrará en Argentina, Paraguay, Uruguay, España, Marruecos y Portugal, el momento es adecuado para experimentar con nuevos talentos, similar a la estrategia que implementó el entrenador argentino Lionel Scaloni antes de la Copa América 2021.

Tras subrayar que un jugador de 34 o 35 años "no tendrá futuro, solo tiene presente", Ancelotti descartó su inclusión en la próxima Copa del Mundo, aunque enfatizó que "si el jugador a esa edad está preparado para jugar una competencia importante, estará en la Selección".

Las declaraciones del entrenador se dan en respuesta a las críticas de Thiago Silva, quien a sus 41 años expresó su desacuerdo con el recambio y argumentó que "no se puede sacar a todo el mundo", señalando que en una selección las cosas "no funcionan así", y que Ancelotti, al venir de Europa, podría tener una visión diferente.

Después de una convocatoria en la que solo se incluyeron a dos futbolistas mayores de 30 años, Douglas Santos y Marquinhos, ambos de 32 años, Silva manifestó: "No me gustan estos cambios, no estoy de acuerdo, pero él es quien está al mando".