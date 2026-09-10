Marco Rubio destaca una "era dorada" en las relaciones entre Perú y Estados Unidos

Buenos Aires, 10 de septiembre (NA) -- El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, anunció el jueves que Perú y Estados Unidos están ingresando en una "era dorada" en sus relaciones bilaterales, las cuales cumplen 200 años. Durante su visita, la presidenta peruana, Keiko Fujimori, también confirmó que Perú se unirá al Escudo de las Américas, una alianza promovida por la administración Trump para combatir el narcotráfico, el terrorismo y otras organizaciones criminales.

Rubio, quien concluye una gira que lo llevó previamente a Colombia y Perú, se reunió con Fujimori en el Palacio de Gobierno. "Quiero agradecer a la presidenta Fujimori por habernos recibido. Creo firmemente que estamos empezando una nueva era, una era dorada en las relaciones, porque nuestras administraciones han trabajado fuertemente en estos primeros 40 días", manifestó el jefe de la diplomacia estadounidense, según lo citado por Agencia Andina y Noticias Argentinas.

En este contexto, Rubio subrayó que la prioridad de la política peruana es restaurar la seguridad y el orden, resaltando que cuando estos aspectos son amenazados, las personas comunes se convierten en las principales víctimas. También expresó su satisfacción por la adhesión de Perú al Escudo de las Américas. "Los vamos a asistir lo más que podamos, ese es nuestro interés. También quiero señalar que existen oportunidades reales para acuerdos comerciales que beneficiarán tanto a Perú como a Estados Unidos, y ese será el núcleo de nuestra relación", agregó.

Por su parte, Fujimori anunció que Perú se integrará al Escudo de las Américas para hacer frente a la criminalidad internacional. "Como presidenta constitucional del Perú, me complace informar que nuestro país formará parte del Escudo de las Américas, una coalición multilateral con más de 15 países, liderada por Estados Unidos", afirmó.

La presidenta destacó la importancia de unir esfuerzos para combatir el terrorismo y la criminalidad que trasciende fronteras. "Para nosotros, que hemos enfrentado al terrorismo, entendemos lo difícil que es combatir esta criminalidad. Por eso, es vital unir esfuerzos con otros países", añadió.

Fujimori explicó que ser parte del Escudo de las Américas permitirá a Perú acceder a información más rápida y actuar con mayor firmeza. "Desde Perú, actuaremos con todas las facultades que la ley y la Constitución nos otorgan", enfatizó.

Durante la reunión, también se abordó el riesgo que enfrenta Perú con la llegada del fenómeno El Niño. La presidenta agradeció a Estados Unidos por el apoyo brindado en la preparación ante posibles emergencias, recordando que desde inicios de agosto se han iniciado procesos de descolmatación y limpieza de cauces.