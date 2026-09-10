Le robaron el auto con las llaves puestas y la Justicia avaló que el seguro no pagara

Un hombre de Marcos Juárez sufrió el robo de su automóvil y acudió a la Justicia luego de que la compañía aseguradora rechazara el pago del vehículo. Sin embargo, el tribunal avaló la decisión de la empresa al considerar que el propietario había incurrido en una conducta de “culpa grave”.

El caso fue analizado por el Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación de Marcos Juárez, a cargo del juez Edgar Aliaga. El magistrado explicó que la discusión consistía en determinar si las circunstancias del robo configuraban la causal de culpa grave contemplada por la Ley de Seguros.

Tres horas, puertas abiertas y la llave puesta

El vehículo había quedado estacionado en la vía pública durante aproximadamente tres horas, mientras su propietario se ausentó.

Cuando regresó, descubrió que el automóvil había sido robado. Entre los elementos considerados por la Justicia se destacó que el vehículo tenía una sola llave de arranque y permanecía colocada en el tambor.

Además, las puertas estaban abiertas y el automóvil no contaba con alarma.

Para el juez, la combinación de esas circunstancias incrementó de manera considerable el riesgo que precisamente debía cubrir el seguro.

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Qué significa “culpa grave”

Aliaga explicó que la normativa permite que una aseguradora quede liberada de responder cuando el asegurado provoca intencionalmente el siniestro o incurre en una conducta que pueda ser considerada culpa grave.

“La culpa grave implica crear una mayor gravedad en el riesgo que justamente cubre el seguro”, explicó el magistrado.

En este caso, la Justicia entendió que las condiciones en las que había quedado el automóvil excedían una situación circunstancial y configuraban una conducta que agravaba significativamente la posibilidad de que fuera sustraído.

El argumento del desperfecto

El propietario había planteado que existía un desperfecto técnico que le impedía retirar la llave del vehículo.

Sin embargo, el argumento no fue suficiente para modificar la decisión. También fueron considerados los testimonios de vecinos que declararon durante el proceso y señalaron que la zona donde estaba estacionado el automóvil no era considerada segura.

Todos esos elementos fueron evaluados en conjunto para determinar la existencia de culpa grave.

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No significa que las llaves puestas anulen el seguro

El caso no establece que cualquier persona que deje circunstancialmente las llaves colocadas en su vehículo pierda automáticamente la cobertura ante un robo.

Marcos Espíses, titular de la Asociación de Productores de Seguros de Córdoba (APAS Córdoba), explicó que el concepto de culpa grave requiere analizar las circunstancias particulares de cada situación.

“No es lo mismo que yo por una emergencia llevo a mi hijo al médico, me bajo, dejo las llaves puestas, entro a la clínica y me lo roban”, ejemplificó.

Según el especialista, una situación excepcional de ese tipo no necesariamente configuraría culpa grave.

La importancia del mantenimiento

Espíses también diferenció una situación ocasional de un desperfecto que se mantiene en el tiempo sin que el propietario adopte medidas para solucionarlo.

En ese sentido, consideró relevante que el vehículo del caso presentara un problema que impedía retirar la llave y que esa situación se hubiera prolongado.

El especialista recordó además que, ante un robo, las compañías aseguradoras suelen solicitar al damnificado los juegos de llaves disponibles como parte de la documentación correspondiente al siniestro.

El fallo, por lo tanto, no determina una regla automática para todos los casos. La cobertura deberá analizarse de acuerdo con las circunstancias concretas del robo, las condiciones de la póliza y la conducta del asegurado.

Informe de Alejandro Bustos