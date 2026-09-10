Una familia necesitó más de $1,6 millones en agosto para no ser pobre

Una familia de cuatro integrantes necesitó $1.605.497 en agosto para no ser considerada pobre, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El mismo grupo familiar, compuesto por una pareja y dos hijos, necesitó $726.469 para superar la línea de indigencia.

Los datos fueron difundidos junto con el índice de inflación de agosto, que fue del 1,7%, el registro mensual más bajo en más de un año.

La canasta aumentó 2,6% en agosto

La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina el umbral de la indigencia, aumentó 2,6% en agosto.

La Canasta Básica Total (CBT), que además incorpora bienes y servicios no alimentarios y establece la línea de pobreza, también subió 2,6% durante el mes.

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En la comparación interanual, la CBA acumuló un incremento del 39,6%, mientras que la CBT aumentó 38,3%.

El aumento de ambas canastas superó así la inflación general de agosto, que fue del 1,7%.

Cuánto necesitó cada tipo de familia

Para un hogar de tres integrantes, la línea de indigencia quedó establecida en $578.354, mientras que la línea de pobreza se ubicó en $1.278.163.

En una familia de cinco integrantes, los ingresos mínimos fueron de $764.086 para no ser indigente y de $1.688.630 para superar la línea de pobreza.

Para una persona adulta que vive sola, el INDEC calculó que necesitó $235.103 para no caer en la indigencia y $519.578 para superar el umbral de pobreza.

Qué mide la canasta básica

La Canasta Básica Alimentaria se construye a partir de los requerimientos calóricos y proteicos considerados indispensables para un adulto de entre 30 y 60 años, con actividad moderada durante un mes.

El cálculo toma como referencia los hábitos de consumo de la población a partir de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo).

Para determinar la Canasta Básica Total, el INDEC amplía esa estructura con los bienes y servicios no alimentarios mediante el coeficiente de Engel, que relaciona los gastos destinados a alimentos con el gasto total de los hogares.

La composición de cada familia también influye en el resultado, ya que el organismo calcula las necesidades de acuerdo con la cantidad de adultos equivalentes que integran cada hogar.

Cómo había sido el dato de julio

En julio, la Canasta Básica Alimentaria había aumentado 2,6%, mientras que la Canasta Básica Total había subido 2,2%.

Ese mes, cuando la inflación fue del 2,1%, una familia de cuatro integrantes necesitó $1.564.716 para no ser pobre y $708.016 para no ser indigente.

En agosto, por lo tanto, el ingreso necesario para superar la línea de pobreza aumentó en $40.781 respecto del mes anterior, mientras que el umbral de indigencia se incrementó en $18.453.