James Rodríguez regresa al fútbol colombiano tras años en Europa y Estados Unidos

El reconocido enganche colombiano James Rodríguez, quien ha tenido una destacada carrera en clubes de renombre europeo como el Real Madrid y el Bayern Múnich, está a punto de regresar a su país para unirse a Atlético Nacional de Medellín.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el futbolista de 35 años ha alcanzado un acuerdo verbal con la institución colombiana y se someterá a una revisión médica el viernes 11 de septiembre. Ese mismo día se espera la firma del contrato y su presentación oficial ante la afición.

El mediocampista había rescindido su contrato con el Minnesota United de la MLS poco antes de comenzar el Mundial 2026, donde su equipo no logró avanzar en la competencia, y se encontraba libre desde entonces.

Con su incorporación a Atlético Nacional, James Rodríguez promete volver a brillar en el fútbol colombiano, con un contrato cuyas condiciones ya han sido acordadas.

El jugador había recibido propuestas del Avellino, un club de la Serie B italiana, pero optó por no unirse a esa liga, a pesar de las dos ofertas realizadas.

Así, tras llegar a un acuerdo verbal con el equipo albiverde, su regreso a Colombia se concretará en las próximas horas, con la revisión médica programada para el viernes y, si todo marcha bien, la firma del contrato con el decimocuarto club en su trayectoria.

El futbolista de la Selección colombiana, recordado por su actuación estelar en el Mundial 2014, donde anotó seis goles en seis partidos, inició su carrera en Envigado antes de dar el salto a Banfield en 2008.

Su paso por el fútbol argentino, aunque breve, fue significativo: disputó 51 partidos y marcó 10 goles en dos años, siendo clave en la obtención del Torneo Apertura 2009, el único título profesional del club.

Posteriormente, fue vendido al Porto portugués y, tras un breve paso por el Mónaco, su brillante actuación en Brasil lo llevó a convertirse en el número "10" del Real Madrid, donde jugó un total de 119 partidos y ganó dos UEFA Champions League.

En los años siguientes, James estuvo dos temporadas a préstamo en el Bayern Múnich y ha cambiado de club con frecuencia, vistiendo ocho camisetas en los últimos seis años: Everton, Al-Rayyan, Olympiacos, San Pablo, Rayo Vallecano, León y Minnesota.