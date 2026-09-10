Leones de Rosario, el club de la familia Messi, revela su proyecto de estadio en Alvear

Buenos Aires, 10 de septiembre (NA) – El club Leones de Rosario, que este año inicia su participación en la Primera C del fútbol argentino y es dirigido por Matías Messi, hermano del reconocido futbolista, anunció el proyecto para la construcción de su nuevo estadio.

El plan fue presentado por el director deportivo del club, Daniel Quinteros, quien destacó que se trata de un proyecto integral que "estará a la altura de la familia Messi" y se llevará a cabo en la comuna de Alvear, ubicada a 14 kilómetros al sur de la ciudad de Rosario.

De esta manera, el club, actualmente en la tercera posición de la zona B de la Primera C, dejará de ser local en el complejo polideportivo Jorge Griffa, que pertenece a Newell's, para contar con un estadio propio.

Con 11 años de historia y tras una polémica inclusión por invitación en la cuarta categoría del fútbol argentino, Leones de Rosario busca continuar su crecimiento y proyecta tener un hogar propio. Fundado en Alvear, el club comenzó disputando sus partidos en el campo del Colegio Sagrado Corazón de Rosario, y posteriormente se trasladó a un predio en la mencionada comuna, donde logró sus primeros éxitos en la Asociación Rosarina de Fútbol.

Luego de su afiliación, ninguno de los recintos cumplía con los requisitos mínimos establecidos por la AFA, por lo que el club se mudó, inicialmente, al estadio Antonio Di Giácomo, propiedad de Unión de Arroyo Seco, y luego a una cancha auxiliar del predio Jorge Griffa de Newell's.

Con el crecimiento del club en los últimos años, el intendente de Alvear, Carlos Pighin, había recibido consultas sobre la construcción de un nuevo estadio, que fue formalizado por el director deportivo Daniel Quinteros en su reciente presentación.

El proyecto incluye la creación de un "escenario multifunción" que impacte en la zona de Alvear y Arroyo Seco, destinado a diversas actividades culturales y espectáculos, además de recitales, lo que permitirá un uso continuo de la infraestructura a lo largo del año.

Quinteros también subrayó que se busca que el estadio esté "terminado en un par de años para que todos puedan verlo", y se prevé la construcción de un microestadio dentro del predio del club, con el objetivo de incorporar categorías menores, ya que en lo que va del año, más de 550 chicos se han acercado a realizar pruebas formativas en la institución.