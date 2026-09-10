FOTO: Naranja X lanza La Manija de Oro, un trofeo para los hinchas apasionados del fútbol argentino

Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) -- En el fútbol existen premios para todo: el balón de oro para el mejor jugador, la bota para el máximo goleador y el guante para el arquero más destacado. Ahora también habrá uno para quienes viven el deporte con más intensidad que nadie: la hinchada.

Con esa idea, nace La Manija de Oro, una iniciativa impulsada por Naranja X, un trofeo que busca reconocer a quienes viven el fútbol de la manera más apasionada.

La iniciativa vivirá principalmente en redes sociales y se desplegará durante toda la temporada de la Liga Profesional de Fútbol hasta la final del próximo 22 de diciembre, acompañando distintos momentos del calendario futbolero. A través de esta propuesta, la marca premiará las historias más insólitas, creativas o apasionadas de hinchas que demuestran su fanatismo sin límites.

La propuesta se inscribe dentro del vínculo que la marca viene construyendo con el fútbol argentino, consolidando su presencia en uno de los territorios culturales más relevantes para las hinchadas y las comunidades de fanáticos en el país.

"En Argentina, el fútbol se vive de una manera única: es emoción, es ritual y es historia compartida. Con La Manija de Oro buscamos reconocer a quienes llevan esa pasión al máximo y visibilizar esas historias que reflejan lo que significa el fútbol en la vida de las personas", explica María Natalia Ruiz Roque, Social Media & Content Team Lead de Naranja X.

Cómo postular una historia

Cualquiera puede participar o postular a terceros, comentando su historia manija en las publicaciones definidas o compartiendo sus fotos, videos o relatos por MD en Instagram (@naranjax).

Con este lanzamiento, Naranja X busca que el folklore del fútbol no quede solo en anécdotas de tribuna o en videos virales, sino que tenga su propio reconocimiento dentro de la temporada. Al finalizar el año, todas las personas nominadas participarán de una votación abierta en la que el público elegirá quién se llevará La Manija de Oro y $5.000.000.