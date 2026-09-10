Israel declaró la destrucción de túneles de Hezbolá en el sur del Líbano
Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron sobre la demolición de túneles subterráneos de Hezbolá en el Líbano, que suman 5.400 metros y contenían drones explosivos y armamento.
FOTO: Sur del Líbano.
Israel anunció el jueves que completó la demolición de infraestructuras subterráneas clave construidas por el grupo Hezbolá, respaldado por Irán, en la estratégica cresta de Ali al-Taher, en el sur del Líbano.
"Se trata de infraestructura terrorista estratégica que se construyó a lo largo de dos décadas, con financiación y planificación iraníes", afirmaron en un comunicado conjunto el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz, añadiendo que su destrucción completa el logro del control operativo sobre la cresta de Ali al-Taher, tanto en la superficie como bajo tierra", reportó la cadena CBS News y supo la Agencia Noticias Argentinas.
Según las Fuerzas de Defensa de Israel, la red de túneles incluía ocho rutas subterráneas con una longitud total de 5.400 metros e incorporaba decenas de drones explosivos, ametralladoras, misiles antitanque y cientos de minas.
El ejército israelí afirmó que continuará operando en su denominada "Zona de Seguridad" en el sur del Líbano "con el fin de despejar la zona e impedir que la organización terrorista Hezbolá lleve a cabo ataques terroristas contra civiles israelíes".
Como parte del acuerdo trilateral firmado en junio entre Líbano, Israel y Estados Unidos, Israel debe transferir la seguridad de la zona al ejército libanés. Hasta el momento, Israel se ha resistido a hacerlo, afirmando que solo lo hará una vez que Hezbolá entregue todas sus armas y territorio.
Lectura rápida
¿Qué anunció Israel?
Israel informó sobre la demolición de túneles subterráneos de Hezbolá en el sur del Líbano.
¿Quiénes fueron los responsables del anuncio?
El primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz.
¿Cuándo se realizó el anuncio?
El anuncio se realizó el jueves 10 de septiembre de 2026.
¿Dónde se localizan las infraestructuras destruidas?
Las infraestructuras estaban en la cresta de Ali al-Taher, en el sur del Líbano.
¿Por qué es importante esta acción?
Se considera un control operativo estratégico sobre la región, dificultando los ataques de Hezbolá.
[Fuente: Noticias Argentinas]