Ulrich Siegmund, líder de AfD, admite la posibilidad de nuevas elecciones en Sajonia-Anhalt

Buenos Aires, 10 de septiembre (NA) -- El líder de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) en Sajonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, vencedor de las recientes elecciones en ese estado, dijo el jueves que no rehuirá nuevos comicios si no logra formar gobierno.

El partido arrolló en las elecciones del 6 de septiembre en el pequeño estado federado del este de Alemania tras obtener el 43,8 por ciento de las preferencias, muy por encima de la Unión Cristianodemócrata (CDU). Sin embargo, se enfrenta a la realidad de que ningún partido tradicional desea pactar con AfD.

"Es un escenario que no rehuimos, porque sería el resultado de una situación en la que nadie más está dispuesto a asumir con nosotros la responsabilidad de gobernar", afirmó Siegmund en una rueda de prensa en Magdeburgo, tras la constitución de su grupo parlamentario. El político resaltó que el voto de los ciudadanos ha sido claro, por lo que repetir las elecciones no preocuparía mucho a su partido.

"Seguro que los ciudadanos demostrarían qué les parece que nadie esté dispuesto a gobernar con nosotros", afirmó, y sugirió que AfD incluso mejoraría su resultado anterior, porque los votantes dirían "ahora van a ver" al resto de las formaciones políticas, que quieren impedirles gobernar pese a ser el partido más votado.

Algo similar declaró el mismo domingo, donde señaló que en una eventual nueva elección AfD sumaría el 50 por ciento o más.

Siegmund indicó que su formación mantiene conversaciones con "otros grupos parlamentarios", en referencia a la izquierdista Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), la única fuerza que no ha rechazado negociar con ellos, así como con diputados individuales, con la esperanza en este último caso de atraerse el apoyo de algunos tránsfugas, porque AfD está dispuesta a gobernar aunque solo contase con el apoyo de un diputado extra más allá de los 42 que otorgan la mayoría absoluta.

"Nuestro objetivo es formar un gobierno lo más estable posible", declaró. "Por supuesto, también gobernaremos con un solo voto más", dijo Siegmund, quien advirtió que solo será candidato a ministro presidente si consigue la mayoría.

El líder de AfD en Sajonia-Anhalt, que fue elegido este jueves portavoz de un grupo parlamentario en la cámara regional compuesto por 39 diputados, rechazó la petición de BSW -dispuesta a que sus cinco diputados se abstengan para permitir un Gobierno en minoría de AfD- de nominar como ministro presidente a una figura independiente, y subrayó que no renunciará a encabezar el Ejecutivo, porque es lo que votaron los electores.