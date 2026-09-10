Martín Demichelis debutó como DT en Champions en la visita de Leipzig a Como

FOTO: Martín Demichelis, junto a Cesc Fábregas en su estreno en Champions (Foto: X)

Martín Demichelis tuvo este jueves su debut como entrenador en la UEFA Champions League al frente de RB Leipzig, que visitó a Como por la primera fecha de la competencia.

El entrenador cordobés, oriundo de Justiniano Posse, asumió un nuevo proyecto en Alemania luego de su paso por Mallorca, donde consiguió mejorar la situación del equipo, aunque finalmente no pudo evitar el descenso.

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Ahora, Demichelis afronta una etapa con aspiraciones diferentes al frente de Leipzig, que busca ser protagonista tanto en la Bundesliga como en Europa.

El comienzo de “Micho” en el conjunto alemán había dejado un balance positivo en cuanto a resultados, aunque con un golpe reciente que frenó el impulso inicial.

Antes de su estreno en Champions, dirigió tres partidos oficiales, con dos victorias y una derrota.