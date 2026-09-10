Martín Demichelis debutó como DT en Champions en la visita de Leipzig a Como
El entrenador cordobés, oriundo de Justiniano Posse, tuvo este jueves su primer compromiso al frente del equipo alemán, al que ya había dirigido a nivel local, en la competencia más importante de Europa.
10/09/2026 | 16:15Redacción Cadena 3
FOTO: Martín Demichelis, junto a Cesc Fábregas en su estreno en Champions (Foto: X)
Martín Demichelis tuvo este jueves su debut como entrenador en la UEFA Champions League al frente de RB Leipzig, que visitó a Como por la primera fecha de la competencia.
El entrenador cordobés, oriundo de Justiniano Posse, asumió un nuevo proyecto en Alemania luego de su paso por Mallorca, donde consiguió mejorar la situación del equipo, aunque finalmente no pudo evitar el descenso.
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Fútbol. Champions League: la primera fecha se cierra este jueves con seis partidos y presencia argentina
Entre los duelos destacados, sobresalen Bayern Múnich ante el sorprendente Bodo/Glimt, el debut de Como ante Leipzig y el estreno de Manchester United contra Sabah FK de Azerbaiyán. La Roma de Dybala igualó con Fenerbahçe.
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Ahora, Demichelis afronta una etapa con aspiraciones diferentes al frente de Leipzig, que busca ser protagonista tanto en la Bundesliga como en Europa.
El comienzo de “Micho” en el conjunto alemán había dejado un balance positivo en cuanto a resultados, aunque con un golpe reciente que frenó el impulso inicial.
Antes de su estreno en Champions, dirigió tres partidos oficiales, con dos victorias y una derrota.
Lectura rápida
¿Quién debutó como entrenador en la UEFA Champions League?
Martín Demichelis debutó como entrenador en la UEFA Champions League.
¿Cuál es el equipo que dirige Demichelis?
Dirige al RB Leipzig.
¿Qué resultado tuvo en su paso por Mallorca?
Mejoró la situación del equipo, pero no pudo evitar el descenso.
¿Qué busca el RB Leipzig en esta temporada?
Ser protagonista tanto en la Bundesliga como en Europa.
¿Cuántos partidos dirigió antes de su estreno en Champions?
Dirigió tres partidos oficiales, con dos victorias y una derrota.