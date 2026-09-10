Catamarca busca restringir Facebook e Instagram tras preocupantes resultados en pruebas PISA

La Defensoría del Pueblo de Catamarca busca intimar a la empresa tecnológica Meta, que tiene Facebook e Instagram y a otras redes sociales a desactivar de forma urgente "los mecanismos adictivos" de sus plataformas para los usuarios menores de edad en Argentina.

A fin de efectivizar el reclamo, el organismo realizó una serie de presentaciones ante la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP).

Como principal argumento se basa en el acuerdo que Meta y el Estado de California (EEUU) llevaron a cabo el 26 de agosto de este año debido a la presión judicial por los daños que las redes sociales causaban en la salud infantil.

Ante esta situación, la empresa se vio obligada a colocar límites de tiempo diarios, bloqueos nocturnos, restricción de notificaciones en horario escolar, opciones de contenido no personalizado y medidas para retirar a menores de 13 años.

Teniendo en cuenta este antecedente, la Defensoría del Pueblo de Catamarca fue contundente y sostuvo: "No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras estas corporaciones usan a nuestros jóvenes para probar algoritmos".

El Defensor del Pueblo de Catamarca, Dalmacio Mera, explicó que el objetivo de la presentación es "intimar a las plataformas digitales a que apaguen hoy mismo esta maquinaria que fomenta una verdadera ludopatía digital en nuestros chicos".

La entidad advirtió, en el texto al que tuvo acceso Noticias Argentinas, sobre "la doble vara de las tecnológicas", ya que según afirmó, "el peligro no radica únicamente en el contenido publicado por terceros, sino en el corazón mismo de las aplicaciones".

En ese sentido, indicó que "los algoritmos de recomendación y los sistemas de recompensa operan como una trampa diseñada deliberadamente para maximizar el tiempo en pantalla y fomentar un uso compulsivo en cerebros en pleno proceso de desarrollo".

Mera puso como ejemplo las pruebas PISA 2025 en las que la Argentina tuvo los peores resultados desde el 2006 y bajó de forma simultánea en las tres áreas: matemática, ciencia y lengua.

"La falta de rendimiento de los alumnos en su trayecto escolar está directamente vinculada con el mal uso y sobreuso de las plataformas digitales. En eso hay que encender una alarma de mayor alerta aún con la Inteligencia Artificial", alertó el profesional que trazó una línea directa entre la hiperconexión y el daño cognitivo.

Para concluir, se centró nuevamente en las redes sociales y aseveró: "Las plataformas operan como una sustancia adictiva en el bolsillo de cada adolescente". Si en Estados Unidos, tras la presión de 51 fiscales, Meta tuvo que aceptar que su diseño genera picos de dopamina e implementar límites estrictos, en Argentina exigimos exactamente lo mismo.

"Nuestros niños no valen menos. Tienen que recomponer este daño", enfatizó.

A su vez Mera confirmó, en el texto al que accedió Noticias Argentinas, que la Defensoría se encuentra trabajando en la construcción de una ley nacional integral en conjunto con asociaciones de la sociedad civil y legisladores nacionales.

"Existen varias iniciativas debatiéndose en el Congreso y otras tantas impulsadas por la sociedad civil. Estamos trabajando para unificar una herramienta legal sólida, pero el daño a la salud mental y a la educación de los chicos ocurre minuto a minuto. Hasta que tengamos una ley, los organismos competentes deben actuar", afirmó.

Y concluyó: "No hay que esperar que el Congreso regule para frenar esto". Las herramientas legales ya existen y buscamos intimar a las plataformas para que las cumplan hoy mismo". Agencia NA