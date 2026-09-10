La Reina del Flow llega a Buenos Aires: espectáculo imperdible en el Movistar Arena

FOTO: A sólo cuatro días de la llegada de La Reina del Flow al Movistar Arena.

Buenos Aires, 10 septiembre (NA) -- La Reina del Flow en Concierto presentará su espectáculo en el microestadio porteño Movistar Arena los próximos 14 y 15 de septiembre, donde llevará a escena la música, los personajes y el universo de la serie más exitosa de la televisión colombiana.

Después de conquistar España con más de 120.000 asistentes, el show llega a Latinoamérica para trasladar al escenario la historia que conquistó a millones de espectadores alrededor del mundo.

Ganadora del Emmy Internacional a Mejor Telenovela, vista en más de 180 países y posicionada entre las series en español más vistas de Netflix —con su tercera temporada rompiendo récords de audiencia—, La Reina del Flow da ahora su salto más audaz: de la pantalla al escenario.

El show propone una experiencia escénica completa que fusiona música en vivo, narrativa, performance y visuales de alto impacto para revivir la historia de Yeimy Montoya, la joven compositora que lo perdió todo y logró reconquistar su lugar a través de su talento, su flow y su fuerza.

Tras agotar todas las localidades para su primera presentación en tiempo récord, Caracol Televisión y Fénix Entertainment anunciaron una participación especial que promete emocionar a los seguidores de una de las series más exitosas de habla hispana: Carolina Ramírez volverá a dar vida a Yeimy Montoya durante los shows de La Reina del Flow en Buenos Aires, Córdoba y Mar del Plata.

El espectáculo cuenta, además, con un repertorio en vivo que reúne algunos de los hits más icónicos de la franquicia, como "Perdóname", "Reflejo", "Fénix", "Estamos perdiendo el tiempo" y "Que arda el fuego", canciones que acumulan cientos de millones de reproducciones en Spotify y que en Argentina ya forman parte de la cultura popular.

El fenómeno llega a Latinoamérica después de un paso arrollador por Europa, donde en 2025 y 2026 logró sold out en todas las plazas de su recorrido. En 2026, la gira llevó el show a 13 ciudades de España y convocó a más de 120.000 espectadores, consolidando un éxito que ahora cruza el Atlántico. Buenos Aires será una de sus primeras paradas en Latinoamérica.

Carolina Ramírez, como invitada especial, será parte de las presentaciones del 14 y 15 de septiembre de 2026 en el Movistar Arena, haciendo posible que el público argentino pueda volver a vivir en vivo uno de los reencuentros más esperados de la televisión latinoamericana. La fecha del 14 de septiembre ya se encuentra completamente agotada, mientras que aún quedan entradas disponibles para el 15 de septiembre.