FOTO: Muse, el nuevo agente de IA de Meta, se convierte en la segunda app más descargada en EE.UU.

Meta ha comenzado a ganar la atención de Wall Street tras el lanzamiento de su nueva aplicación de inteligencia artificial, Muse, que se llevó a cabo el pasado martes. La empresa tecnológica está apostando por el futuro de la IA mediante el desarrollo de agentes que realicen tareas en nombre de los usuarios.

Según datos de la firma de inteligencia de mercado Sensor Tower, Muse ha sido descargada más de 83,000 veces en iOS en Estados Unidos, donde la aplicación está actualmente limitada.

Este lanzamiento ha permitido que Muse se posicione como la segunda aplicación más popular en las listas de la App Store. Sin embargo, sus cifras son considerablemente más bajas en comparación con otros lanzamientos recientes de Meta, como Threads y Meta AI. Por ejemplo, Threads logró más de 4.3 millones de descargas en su primer día, mientras que Meta AI alcanzó 108,000 descargas en su debut.

Además, Muse se encuentra rezagada en comparación con otra app de IA destacada: ChatGPT. Este último logró más de 500,000 instalaciones en EE.UU. en menos de una semana tras su lanzamiento, lo que indica que tuvo un promedio de 83,300 descargas diarias, una cifra que Muse tardó el doble de tiempo en alcanzar.

A pesar de estos números, no se puede afirmar que el lanzamiento de Muse esté fracasando; simplemente podría estar despegando a un ritmo más lento. Actualmente, la app ha subido en las clasificaciones de iOS, pasando del cuarto al segundo lugar en la App Store de EE.UU.

Sin embargo, su contraparte en Android no está teniendo el mismo éxito, ya que Muse solo ha alcanzado el puesto 338 en la categoría de Productividad en Google Play, y sus cifras de descargas en Android aún no están disponibles.

Muse también está disponible en la web y a través de WhatsApp, aunque estas plataformas no están incluidas en las estimaciones actuales. Los números iniciales de Muse son dignos de seguimiento, ya que representan una de las apuestas más grandes de Meta hasta la fecha. La compañía cree que los agentes que faciliten la vida de las personas serán el futuro de la IA de consumo, y está intentando hacerse un lugar en este mercado emergente.

Meta no está sola en su búsqueda de la IA de consumo. Otras empresas, como Google con su Gemini Spark y Anthropic con su Claude Cowork, también están compitiendo. Sin embargo, en el ámbito de los agentes de uso sencillo, la competencia principal parece estar entre Muse y Instinct, un nuevo agente de IA que opera a través de mensajes de texto y que recientemente fue valorado en 2.5 mil millones de dólares.

A pesar de las preocupaciones de seguridad y una política de privacidad algo amplia de Instinct, los expertos de Silicon Valley han elogiado sus capacidades. Instinct ha lanzado recientemente nuevas funciones, como direcciones de correo electrónico para todos sus usuarios y la creación de una especie de red social que permite a los agentes de Instinct coordinar planes entre amigos.

El tiempo de lanzamiento de Muse podría ser otro factor que impacta sus números. La app, que requiere que los usuarios proporcionen más información personal a Meta, fue lanzada solo días después de que la compañía acordara un acuerdo masivo de 18 mil millones de dólares en un litigio sobre los daños que las redes sociales causan a los consumidores. La reputación de Meta ha sufrido numerosos golpes legales a lo largo de los años, incluyendo grandes escándalos de datos y multas impuestas por la Comisión Federal de Comercio de EE.UU. por violaciones de privacidad.