Instagram incorpora nueva función para añadir publicaciones etiquetadas a tu perfil

Instagram lanzó una nueva función que permite a los usuarios agregar publicaciones en las que están etiquetados directamente a su cuadrícula de perfil. Esta actualización, aunque no es revolucionaria, resulta útil para quienes desean tener un mayor control sobre lo que aparece en sus perfiles.

Muchos usuarios han experimentado la situación de regresar de una fiesta o evento y descubrir que un amigo ya ha publicado la mejor foto del grupo, etiquetándolos en ella. Con esta nueva opción, Instagram ofrece una solución.

Los usuarios pueden añadir una publicación etiquetada a su cuadrícula desde la notificación de mensaje directo que reciben al ser etiquetados, directamente desde la publicación o a través de la pestaña de "Etiquetados". Además, si cambian de opinión, pueden eliminar fácilmente la publicación de su perfil sin afectar la original.

La publicación original permanece en su lugar, lo que significa que agregarla a la cuadrícula no elimina ni duplica la publicación original. Esta función es especialmente útil para colaboraciones entre creadores, ya que les permite mostrar publicaciones en las que están etiquetados sin necesidad de republicar el mismo contenido.

Además, esta herramienta puede ser beneficiosa para campañas de marcas que incluyen múltiples creadores que desean resaltar un contenido en el que todos fueron etiquetados en sus perfiles.

Este lanzamiento se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio de Instagram por ofrecer a los usuarios más control sobre la estética de sus perfiles. En junio, la plataforma introdujo la función de "Reordenar tu cuadrícula", que permite a los usuarios reorganizar el contenido en su cuadrícula principal.

Instagram también ha estado implementando nuevas herramientas para facilitar la creación y gestión de contenido. Una de las adiciones recientes es la función "Primer Borrador", que edita automáticamente clips de video seleccionados y elimina pausas, reuniendo los mejores momentos en un corte inicial.

Otra herramienta recientemente lanzada es "Reemplazar Audio", que permite a los usuarios actualizar la música en una publicación existente en cualquier momento.