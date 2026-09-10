Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy jueves 10 de septiembre.
El sorteo número 31611 de la quiniela vespertina se realizó el jueves 10 de septiembre a las 18:00, destacando el número 3906 en la cabeza, correspondiente a "A primera (Perro)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 31611, correspondiente a la quiniela vespertina, se llevó a cabo el jueves 10 de septiembre a las 18:00. El número a la cabeza fue 3906, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Perro).
Los resultados de la quiniela vespertina son los siguientes:
1° 3906
2° 3574
3° 1475
4° 7048
5° 1014
6° 0817
7° 5853
8° 0690
9° 8585
10° 8766
11° 0638
12° 7642
13° 1998
14° 0221
15° 0487
16° 5385
17° 0147
18° 7401
19° 7581
20° 3234
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31611 de la quiniela vespertina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 10 de septiembre a las 18:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 3906.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Perro)".
¿Cuáles son los primeros cinco números?
1° 3906, 2° 3574, 3° 1475, 4° 7048, 5° 1014.