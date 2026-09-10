FOTO: Elías Barrionuevo, acusado de femicidio, sostiene que fue un hecho imprevisto y que amaba a Ruth Castro

Buenos Aires, 10 de septiembre (NA) -- Elías Barrionuevo, un joven de 19 años señalado como el autor del asesinato de su novia, Ruth Castro, en el partido bonaerense de Ituzaingó, grabó un video antes de ser arrestado en el que describió el suceso como "imprevisto" y se defendió afirmando: "No soy un femicida, yo la amaba".

En su relato, Barrionuevo indicó que había llegado a la casa de la víctima en un auto de aplicación para "buscar a su perrito", pero que Ruth "no se lo quería dar". En este contexto, acusó a su suegro de haberlo amenazado con "cagarlo a tiros".

Durante la grabación, mientras mostraba fotos de Ruth sobre la mesa, el joven relató que el padre de la víctima se dirigió a la cocina "para agarrar algo" y que, al intentar seguirlo, comenzaron a forcejear, momento en el que se escucharon disparos: "Yo no sabía que era un arma".

Barrionuevo describió que "los primeros dos disparos se escucharon rápido y después otro disparo cuando ya estábamos forcejeando los tres". Aseguró que Ruth pasó corriendo junto a él y que, tras ser alcanzada por un tiro, intentó abrir el portón de la casa, ensangrentada, mientras su padre lo golpeaba con un fierro.

El joven también mencionó que Jorge González, el padre de Ruth, le propinó "dos culatazos" en la cara. Barrionuevo, en un momento de desesperación, le dijo a Ruth que "banque" mientras ella yacía en el suelo, convulsionando. Luego, comenzó a pedir ayuda, pero la joven falleció. Barrionuevo se encontraba en estado de shock y huyó del lugar: "La veía muy mal, yo no sabía que había muerto, pensé que estaba bien".

Por la madrugada, se enteró del fallecimiento de Castro y se justificó diciendo: "La amaba mucho, mi intención no era hacerle daño. No la maté, no soy un asesino, no soy un femicida. Íbamos a vivir juntos, le pido disculpas a Débora (madre). Yo no fui, no hice nada".

Según información proporcionada por fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, Barrionuevo, entre lágrimas, expresó su deseo de "entregarse" a las autoridades, aclarando que no lo hizo antes porque quería "decir la verdad".

"Íbamos a formar nuestra familia y ahora se me fue", concluyó Elías, quien estaba encapuchado durante la filmación.

El trágico suceso tuvo lugar en una vivienda ubicada en Almagro al 2500, tras una supuesta discusión. Barrionuevo fue arrestado en General Rodríguez. La víctima fue trasladada al Hospital Bicentenario de Ituzaingó, donde se confirmó su muerte. Además, fueron detenidos Héctor Nahuel Lobo y Carlos Míguez, acusados de encubrimiento, ya que le ofrecieron refugio el mismo día del hecho.