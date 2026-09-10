FOTO: La Corte Suprema ratifica condena a mujer que agredió a su exnovio y quemó su casa

Buenos Aires, 10 septiembre (NA) – La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a tres años de prisión de cumplimiento efectivo contra Florencia Moyano Maldonado por golpear a su ex pareja y prender fuego su vivienda en la provincia de La Rioja.

Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó por inadmisible el planteo presentado por la defensa de la joven de 26 años, según consta en la sentencia a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Moyano Maldonado fue hallada culpable de los delitos de lesiones leves calificadas por el vínculo y daños en concurso real en situación de flagrancia por hechos ocurridos el 28 de diciembre de 2021, cerca de las 22.

Según la denuncia, aquella noche la mujer se presentó en la casa de su ex pareja, Nicolás Gallo, ubicada en el barrio Panamericano de la ciudad de La Rioja, y lo esperó sentada al costado del portón de ingreso.

Cuando el hombre llegó y la vio, le pidió que se retirara debido a que la relación entre ambos había terminado. Moyano Maldonado se negó, comenzó a increparlo en la vereda y luego lo atacó con puñetazos y rasguños, hasta clavarle un picaporte en la cabeza.

Después de la agresión, la implicada ingresó a la vivienda y se dirigió al garaje, donde había dos cuatriciclos, tomó un bidón con nafta, roció el combustible sobre los vehículos y los incendió.

Como consecuencia del fuego, la totalidad del garaje quedó destruida, al igual que una habitación colindante.

De acuerdo con la causa, las agresiones quedaron registradas por varias cámaras de seguridad instaladas en la casa de la víctima.

La querella sostuvo además que, al advertir que el hombre no reaccionaba, la mujer "comenzó a golpearse a sí misma".

En septiembre de 2023, la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial de La Rioja condenó a Moyano Maldonado a tres años de prisión de ejecución efectiva.

El Superior Tribunal de Justicia provincial revisó y confirmó esa decisión, tras lo cual la defensa presentó una queja ante la Corte Suprema de Justicia.

Finalmente, el máximo tribunal desestimó el recurso por inadmisible y dejó firme la condena impuesta contra la mujer.