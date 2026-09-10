Suben las acciones argentinas en Wall Street y el riesgo país sigue debajo de los 500 puntos

FOTO: Suben las acciones argentinas en Wall Street tras el anuncio del Tesoro. (Foto: AP)

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registraban subas de hasta 5,7% este jueves, mientras el riesgo país se mantenía en 491 puntos básicos. La mejora también alcanzaba a la Bolsa porteña y a los bonos soberanos en dólares, pese al escenario adverso en los mercados internacionales.

Entre los papeles que operaban en Nueva York, Cresud encabezaba los avances con un incremento de 5,7%. También subían YPF, con un 3%, y Mercado Libre y Transportadora de Gas del Sur, ambas con un 2,4%.

En el mercado local, el S&P Merval ganaba alrededor de 0,9%. El principal índice bursátil argentino venía de cerrar el miércoles con una mejora de 1,1%, con la que completó su tercera rueda consecutiva en terreno positivo.

Por su parte, el riesgo país que elabora JP Morgan permanecía sin cambios respecto del cierre anterior. El miércoles había bajado de 494 a 491 unidades, consolidando su permanencia por debajo de los 500 puntos básicos.

El indicador había registrado 505 puntos el 21 de agosto y llegó a tocar los 532 durante ese mes. Septiembre comenzó en 501 unidades y, desde el cierre del día 3, cuando se ubicó en 494, se mantuvo por debajo de la barrera de los 500.

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Los bonos soberanos en dólares también mostraban mayoría de resultados positivos en la plaza local. El AL30 avanzaba cerca de 0,6% en su cotización en pesos y 0,3% en dólares, mientras que el GD30 mejoraba alrededor de 0,4% en moneda local.

El desempeño de los activos argentinos contrastaba con las pérdidas de los principales índices de Wall Street. Tras una apertura negativa, el Dow Jones retrocedía aproximadamente 0,3%, el S&P 500 perdía 0,6% y el Nasdaq caía cerca de 1%.

La jornada internacional estaba condicionada por el encarecimiento del petróleo y la suba de los rendimientos de los bonos estadounidenses. El Brent volvió a superar los US$100 por barril y llegó a operar cerca de los US$107, en medio de una nueva escalada de las tensiones en Medio Oriente.

El aumento del crudo renovó la preocupación de los inversores por el impacto de los costos energéticos sobre la inflación mundial. En paralelo, el rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a diez años se acercaba al 5%, en un contexto de presión sobre la deuda de las principales economías desarrolladas.

Las decisiones de los bancos centrales también concentraban la atención. El Banco Central Europeo anunció una suba de 25 puntos básicos en sus tasas oficiales, que llevará la tasa de depósito al 2,5% a partir del 16 de septiembre, según su comunicado de política monetaria.

En Estados Unidos, la próxima reunión de la Reserva Federal está prevista para el 15 y 16 de septiembre, de acuerdo con el calendario oficial del organismo.

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