El FMI reconoció que monitorea la mora de los hogares, pero no ve "un riesgo" para los bancos

El Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoció este jueves que monitorea el aumento de la morosidad de los hogares en Argentina, aunque aseguró que por el momento no representa un riesgo significativo para la estabilidad financiera.

La directora de Comunicaciones del organismo, Julie Kozack, confirmó además que la próxima misión del staff técnico para avanzar con la tercera revisión del acuerdo con Argentina comenzará durante la semana del 21 de septiembre.

“Estamos monitoreando el reciente aumento en las tasas de morosidad de los hogares”, señaló Kozack durante una conferencia de prensa en Washington.

Qué dijo sobre los bancos argentinos

La funcionaria sostuvo que el nivel de endeudamiento de los hogares argentinos continúa siendo relativamente bajo en comparación con otros países de la región.

Según explicó, representa alrededor del 8% del PBI, mientras que los bancos mantienen buenos niveles de capitalización y liquidez.

Kozack también destacó que las entidades cuentan con provisiones que cubren más del 85% de su cartera de créditos en mora.

Por esos factores, el FMI considera que el incremento de los atrasos no constituye actualmente una amenaza significativa para la estabilidad del sistema financiero.

La mora volvió a subir en julio

El diagnóstico del organismo se conoce en momentos en que los indicadores de incumplimiento muestran un nuevo deterioro.

La irregularidad de los créditos a los hogares pasó del 12,77% al 12,94% en julio, después de haber registrado una leve mejora durante junio, según un relevamiento de la consultora 1816.

La mora privada total también aumentó, del 7,63% al 7,73%, mientras que entre las empresas pasó del 3,50% al 3,61%.

En el caso de los hogares, el aumento de la morosidad se registró en 23 de las 30 principales entidades financieras.

El fenómeno también se refleja en el crecimiento de las refinanciaciones de deudas de familias y empresas, que alcanzaron niveles récord.

El impacto sobre el crédito

El aumento de los atrasos es seguido de cerca porque puede convertirse en un obstáculo para la recuperación del crédito.

El Gobierno busca que una mayor disponibilidad de financiamiento contribuya a reactivar el consumo y la actividad económica. Sin embargo, un deterioro en la capacidad de pago de las familias puede limitar la expansión de los préstamos.

Por ahora, el FMI considera que la estructura del sistema financiero argentino permite absorber el incremento de la morosidad sin que implique un riesgo significativo para su estabilidad.

La próxima revisión del acuerdo

Kozack confirmó que la misión técnica del FMI llegará a Argentina a partir del 21 de septiembre para avanzar con la tercera revisión del programa.

El organismo evaluará el cumplimiento de las metas acordadas y la evolución de las principales variables de la economía.

De cara a los próximos meses, la funcionaria señaló que la prioridad para Argentina continúa siendo fortalecer los marcos de política económica y la resiliencia del país.

La revisión se desarrollará así mientras el Gobierno enfrenta el desafío de sostener la recuperación económica, profundizar el crédito y contener el deterioro de los pagos de hogares y empresas.