Alerta por mails falsos de ARCA: cómo detectar la estafa y dónde denunciarla

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reiteró una advertencia por la circulación de correos electrónicos falsos que utilizan su nombre para engañar a los contribuyentes. La maniobra busca generar preocupación por supuestas obligaciones fiscales y lograr que los destinatarios ingresen a enlaces fraudulentos.

Los mensajes pueden mencionar deudas impositivas, fiscalizaciones o presuntas irregularidades en la situación tributaria. Con esos argumentos, intentan convencer a la persona de que debe actuar rápidamente.

Esta modalidad se conoce como phishing: los estafadores suplantan la identidad de un organismo o una empresa para obtener datos personales, claves u otra información sensible.

ARCA recordó que nunca solicita pagos ni datos personales por correo electrónico. Tampoco utiliza WhatsApp, redes sociales o llamadas telefónicas para reclamar deudas o pedir acciones vinculadas al organismo de manera directa. La Clave Fiscal es personal y no debe compartirse. Así lo establece en sus recomendaciones para detectar estas estafas.

Para comprobar si existe una comunicación sobre la situación fiscal, el contribuyente debe ingresar directamente al sitio oficial de ARCA, identificarse con su CUIT o CUIL y Clave Fiscal, y consultar el Domicilio Fiscal Electrónico.

El organismo puede enviar un mail para avisar que hay una nueva comunicación disponible, pero su contenido debe revisarse dentro de ese servicio. El aviso por correo y la notificación fiscal son instancias distintas, como explica ARCA en la información oficial sobre el Domicilio Fiscal Electrónico.

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Entre las señales que deben despertar sospechas aparecen los pedidos de pago inmediato, las amenazas de consecuencias judiciales y las solicitudes de claves o información bancaria. También conviene revisar la dirección completa del remitente: algunas maniobras utilizan nombres similares al del organismo o cuentas de servicios de correo particulares.

La AFIP fue disuelta mediante el Decreto 953/2024 y reemplazada por ARCA, por lo que también corresponde prestar atención a mensajes que se presenten como nuevas comunicaciones de la antigua entidad. Sin embargo, algunos servicios oficiales todavía utilizan direcciones con el dominio "afip.gob.ar", como el propio Domicilio Fiscal Electrónico. Esa referencia, por sí sola, no permite determinar que un mensaje sea falso.

Ante un correo sospechoso, las principales recomendaciones son:

• No responder ni abrir los enlaces incluidos.

• No descargar archivos adjuntos.

• No entregar claves, datos personales ni información bancaria.

• Revisar cualquier supuesto reclamo ingresando directamente al sitio oficial de ARCA.

• Desconfiar de pedidos urgentes de pagos o transferencias.

Como medidas generales de seguridad, el organismo también recomienda utilizar contraseñas seguras, modificarlas periódicamente, evitar redes wifi públicas y desactivar conexiones como Bluetooth o NFC cuando no sean necesarias.

Los mensajes sospechosos pueden reportarse a [email protected]. Para que el organismo pueda analizar su origen, se debe enviar el correo e incluir su encabezado completo y sin modificaciones, donde figuran los datos técnicos del envío. ARCA detalla el procedimiento en su guía para reportar intentos de phishing.