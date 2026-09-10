Rebelión analógica en España: crece el uso de "teléfonos tontos"

Una incipiente tendencia comenzó a consolidarse en Europa como respuesta al cansancio que genera la hiperconexión digital.

Aunque el uso de smartphones continúa siendo mayoritario en la vía pública, cada vez más personas adoptan microhábitos para desintoxicarse, un fenómeno que abarca desde el uso de "teléfonos tontos" —aparatos antiguos que solo permiten hacer llamadas— hasta la vuelta de las cámaras con rollo y los formatos de música física.

El impacto de este cambio ya se refleja en los números del mercado tecnológico: la venta de celulares sin redes ni aplicaciones creció un 200% en el último año.

A esta corriente se suma el rescate de cámaras fotográficas de carrete o digitales antiguas en sitios de segunda mano, así como medidas organizativas en festivales de música, donde se colocan adhesivos en los lentes de los teléfonos para evitar que el público filme los shows y vuelva a vivirlos de forma presencial.

Lejos de ser una moda exclusiva de las generaciones mayores, la desconexión cobra especial fuerza entre los jóvenes.

Tras la prohibición del uso de pantallas en diversos ámbitos escolares de Europa, los estudiantes volvieron a priorizar la charla y el contacto social en los recreos.

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La búsqueda de fronteras ante la sobreexposición digital llevó también a decisiones institucionales de peso, como el regreso de las agendas físicas de papel en el sistema educativo de Italia.

Entre las prácticas de desintoxicación más comunes aparece el denominado "monasterio de fin de semana", que consiste en apagar el router o guardar los dispositivos en un cajón durante 12 o 24 horas consecutivas.

Ante la fatiga que genera la dependencia de las pantallas, el mercado y los usuarios comienzan a redescubrir las dinámicas analógicas como una alternativa de equilibrio y salud mental.