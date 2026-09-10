Así será la Renault Niagara, la nueva pick-up que se fabricará en Córdoba

Renault dio a conocer las características de Niagara, la nueva pick-up que se fabricará en la planta Santa Isabel, en Córdoba, y tendrá como principales mercados a Brasil, Argentina y Colombia. Desarrollada para América Latina, la camioneta combinará versiones de tracción simple e integral con equipamiento de confort, conectividad y asistencia a la conducción.

El modelo fue diseñado en el centro de Renault en Brasil y desarrollado conjuntamente por los equipos de ingeniería de ese país y de Argentina. Utilizará la plataforma RGMP para pick-ups y formará parte de la renovación de la gama regional, junto con Kardian y Boreal. La compañía prevé ampliar posteriormente su comercialización a otros países latinoamericanos.

"Estamos orgullosos de fabricar Niagara en nuestra planta de Córdoba", expresó Pablo Sibilla, presidente y director general de Renault Argentina, en el material de prensa. El directivo recordó que Santa Isabel produjo más de 3,5 millones de vehículos del grupo a lo largo de sus más de siete décadas de actividad.

/Inicio Código Embebido/

FOTO: Renault Niagara: cómo será la nueva pick-up que se fabricará en Córdoba.

/Fin Código Embebido/

La Niagara tendrá un motor de 1.3 litros turbo con inyección directa, que entregará 156 CV y un torque máximo de 270 Nm. En los mercados con versiones Flex Fuel, la potencia podrá alcanzar los 160 CV, según la información suministrada por la automotriz.

La oferta incluirá una caja manual de seis velocidades o una automática EDC, también de seis marchas, con doble embrague húmedo. Esta última contará con un selector electrónico de cambios.

/Inicio Código Embebido/

FOTO: Córdoba fabricará la Renault Niagara: motor turbo, tracción 4x4 y tecnología de Google.

/Fin Código Embebido/

Habrá configuraciones 4x2 y 4x4. En las versiones con tracción integral, el sistema enviará la fuerza a las ruedas delanteras en condiciones normales y transferirá parte del torque al eje trasero cuando detecte una pérdida de adherencia. En situaciones de mayor exigencia, podrá repartirlo por igual entre ambos ejes. También dispondrá de distintos modos de conducción.

La camioneta medirá 4,94 metros de largo —4,91 metros en la versión 4x2— y 1,72 metros de alto. El despeje será de 233 milímetros, con aproximadamente 224 milímetros en las variantes de tracción simple. Tendrá suspensión trasera multibrazo, frenos de disco en las cuatro ruedas y llantas de 17 o 18 pulgadas, según la versión.

/Inicio Código Embebido/

FOTO: Renault reveló los detalles de la Niagara, su nueva pick-up de producción cordobesa.

/Fin Código Embebido/

En el exterior, incorporará una parrilla con el nombre Renault, faros y antinieblas LED, protecciones de carrocería y manijas traseras integradas en los pilares. La propuesta también contempla barras de techo y la posibilidad de equipar una barra antivuelco.

La caja de carga tendrá un volumen de 938 litros y admitirá hasta 654 kilos, mientras que la capacidad de remolque informada será de 710 kilos. El equipamiento anunciado incluye un cobertor rígido enrollable, un revestimiento protector, ocho ganchos de amarre y una toma de 12 voltios. El portón trasero medirá 1.030 milímetros de ancho por 615 de alto e incorporará un portavasos.

/Inicio Código Embebido/

FOTO: Motor turbo y Google integrado: así será la Renault Niagara que saldrá de Córdoba.

/Fin Código Embebido/

En el habitáculo, Renault buscará acercar la experiencia de uso a la de un SUV. El tablero combinará una pantalla multimedia de 10,1 pulgadas con un instrumental digital de 10,2 pulgadas, además de un cargador inalámbrico para teléfonos.

El sistema OpenR Link con Google integrado permitirá acceder a Google Maps y a aplicaciones de Google Play. Será compatible con Android Auto y Apple CarPlay, mediante conexión por cable o inalámbrica. La marca también anunció la incorporación de Google Gemini, su asistente de inteligencia artificial, para interactuar por voz mediante conversaciones naturales.

/Inicio Código Embebido/

FOTO: Niagara: la pick-up cordobesa con la que Renault buscará crecer en América Latina.

/Fin Código Embebido/

Los servicios conectados permitirán recibir avisos de mantenimiento o de situaciones que requieran una visita al taller a través de My Renault, mensajes de texto o correo electrónico, según corresponda. Desde esas herramientas también se podrá gestionar un turno en la red de la automotriz.

Según la versión, el interior ofrecerá un asiento del conductor con regulación eléctrica, distintas opciones de tapizado e iluminación ambiental configurable en hasta 48 colores. Para las plazas traseras, la empresa informó una inclinación del respaldo de 25 grados, apoyabrazos con portavasos y un compartimento de almacenamiento de 36 litros detrás de los asientos, accesible mediante el banco rebatible.

/Inicio Código Embebido/

FOTO: La nueva Renault Niagara se fabricará en Córdoba y tendrá versiones 4x4.

/Fin Código Embebido/

Entre las asistencias a la conducción anunciadas figuran el control de crucero adaptativo con función Stop & Go, limitador de velocidad, alerta y asistencia de mantenimiento de carril, reconocimiento de señales de tránsito y detección de somnolencia. También se incorporarán frenado automático de emergencia y alerta de punto ciego.

Para las maniobras, la gama contempla sensores de estacionamiento, cámara trasera, visión de 360 grados y un sistema de asistencia al estacionamiento. A ello se suman la alerta de tránsito cruzado trasero, el frenado automático de emergencia en marcha atrás y una advertencia sobre vehículos que se aproximen al abrir una puerta.

/Inicio Código Embebido/

FOTO: Renault apuesta a Córdoba con Niagara, una pick-up diseñada para América Latina.

/Fin Código Embebido/

Renault señaló que el desarrollo incluyó más de 50.000 horas de pruebas y alrededor de 800.000 kilómetros. Los ensayos se realizaron en rutas y terrenos fuera del asfalto de Argentina, Brasil y Colombia, además de centros de la compañía en Europa.

Niagara se inscribe en el plan futuREady, con el que la marca proyecta lanzar 14 nuevos modelos fuera de Europa hacia 2030. Fabrice Cambolive, CEO de la marca Renault, anticipó que la plataforma también servirá de base para una futura motorización híbrida, aunque el material difundido no detalla su fecha de incorporación.