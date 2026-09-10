El excomisario Walter Maciel aseguró que Loan murió tras haber sido atropellado

FOTO: El juicio por la desaparición de Loan Peña avanza con la declaración del ex comisario Walter Maciel

El comisario Walter Maciel, uno de los imputados en el juicio por la desaparición de Loan Peña en Corrientes, declaró este jueves ante el tribunal y sostuvo que el niño murió tras haber sido atropellado. Según su versión, posteriormente levantaron el cuerpo y lo ocultaron.

“No tengo dudas de lo que ocurrió, las pruebas son contundentes. Los responsables son Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina Peña”, afirmó.

Maciel, acusado de ser partícipe necesario, comenzó su declaración defendiendo su actuación el 13 de junio de 2024, día en que el menor desapareció en la localidad de 9 de Julio. “Se me acusó de algo que no hice”, sostuvo.

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El relato sobre las primeras horas

Según detalló, ese día llegó a la dependencia policial, diagramó un operativo por las actividades del pueblo y luego se retiró a un evento social. Más tarde, un oficial de apellido Torres le avisó sobre la desaparición. Al llegar al lugar, se entrevistó con la abuela de Loan, Catalina, con los padres y con las primeras personas presentes.

Maciel contó que le indicaron que el niño había ido hacia el naranjal y que habría vuelto solo. También relató que interrogó a Carlos Pérez, quien le dijo que no había visto nada y solo mencionó una oveja.

El comisario afirmó que tomó en cuenta ese testimonio por la instrucción de fuerza de Pérez, quien es exmarino.

Con el paso de las horas, dijo que se preocupó, avisó al fiscal a las 17.30 y, al oscurecer, pidió refuerzos de 32 dependencias policiales.

Su hipótesis sobre lo ocurrido

El momento más fuerte de la declaración llegó cuando Maciel expuso su hipótesis: Loan fue víctima de “un atropellamiento, levantamiento y posterior ocultamiento”. Apuntó de manera directa a Pérez, Caillava y Laudelina Peña como los responsables.

Afirmó que desde el primer día sospechó de Laudelina y que en reiteradas oportunidades pidió su detención. Cuestionó los cambios en las declaraciones de la mujer y le habló directamente en la sala: “Laudelina, si usted fue contundente con la denuncia en la fiscalía, ¿por qué cambia sus dichos?”

También sostuvo que ella desvió los lugares de búsqueda y que el botín de Loan fue plantado “en connivencia con Pérez y Caillava” para que los investigadores continuaran buscando en zonas donde el niño no estaba.

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Defensa de su rol y de otros imputados

Maciel negó haber tenido contacto con los demás acusados y aseguró que no favoreció a nadie. Defendió a otros tres imputados de la causa principal —Benítez, Ramírez y Millapi—, de quienes dijo que “no tienen nada que ver”.

“Con todo lo que hice, ¿en qué me beneficio?”, planteó.

Finalmente, pidió que quienes tengan información se acerquen a aportar datos y expresó su deseo de que se conozca la verdad sobre lo ocurrido con Loan.