Editó con IA fotos de sus compañeras de 14 años desnudas y las viralizó: "Hay un vacío legal"

Un adolescente de 14 años es investigado en San Justo por utilizar inteligencia artificial para alterar fotografías de chicas y viralizar imágenes en las que aparecen desnudas. El abogado Martín Durando, que representa a las familias, contó que inicialmente eran seis las víctimas, aunque actualmente “serían hasta el número alcanza 9 víctimas”. Las adolescentes tienen 16 años o menos y algunas eran compañeras y amigas del joven.

Según relató Durando, el caso se conoció en los últimos días de agosto, cuando padres de las chicas se comunicaron con él. “A través de la inteligencia artificial, fotos reales capturadas de Instagram o de otra red social, en el contexto en que las chicas estaban en la casa, en un negocio de ropa, lo que trabajaron con la inteligencia artificial es quitarle la ropa y quedaron exhibidas absolutamente desnudas”, explicó.

Después, las imágenes fueron viralizadas y circularon dentro del entorno de las adolescentes, entre compañeros de escuela, familiares y primos. El abogado describió las consecuencias que tuvieron para las chicas: “Lo que le ocasionaron a estas chicas una situación vergonzosa, humillante, espantosa”. Además, contó que “algunas no quisieron restablecer la continuidad escolar” y que atravesaron “toda una serie de situaciones perjudiciales y dañosas”.

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Durando explicó que se comunicó con el fiscal de menores de la ciudad de Santa Fe, Francisco Cecchini, y que las familias fueron entrevistadas también por una psicóloga. “Enseguida yo me comuniqué con el fiscal de menores de acá de la ciudad de Santa Fe, que tomó cartas en el asunto”, relató. También confirmó que se tomaron medidas investigativas, aunque evitó brindar detalles: “Recomendé una serie de medidas que no las puedo revelar justamente para no frustrar la investigación”.

El abogado señaló además que las chicas conocían al adolescente porque eran compañeras de escuela y que algunas incluso eran amigas. Sobre la situación del joven, explicó: “Este chico no es punible porque la fecha en que cometió supuestamente este ilícito no fue alcanzado por la ley penal de los menores”. Sin embargo, aclaró que el nuevo Código Procesal Penal Juvenil de Santa Fe contempla medidas socioeducativas que pueden ser solicitadas por el fiscal y aplicadas por un juez.

Durando también planteó la existencia de un vacío legal frente a determinados casos vinculados con imágenes íntimas creadas o manipuladas mediante inteligencia artificial. “Yo diría vacío porque directamente se encuentran en un vacío, específicamente una creación”, sostuvo. Y agregó: “Se impone una legislación, que eso por supuesto no puede hacerse a nivel provincial, porque las leyes penales son potestad del Congreso de la Nación, se impone a nivel nacional que eso se cubra”.

Para dimensionar las consecuencias que puede tener la viralización de este tipo de contenidos, el abogado insistió en la responsabilidad de los adultos. “Los adultos somos los responsables de inculcar a los menores que uno tiene a cargo, de que una viralización, una creación de una foto, una viralización de una foto es un hecho muy grave y ocasiona mucho daño”, afirmó. Sobre las adolescentes afectadas, confirmó que “la mayoría están yendo al colegio nuevamente”, aunque señaló que, según le transmitieron los padres, “sufren un padecimiento de angustia importante”.

Entrevista de Alberto Lotuf.