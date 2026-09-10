Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este jueves 10 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza es de cielo despejado, con una temperatura actual de 15°. La sensación térmica es de 13°. La humedad se encuentra en un 23%, lo que indica un ambiente seco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el este-sureste, y la presión atmosférica es de 1012 hPa.

El clima hoy jueves 10 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 7° y una máxima de 19°. Las condiciones climáticas son favorables para disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se anticipan lluvias. La humedad baja y la buena visibilidad contribuyen a un día agradable. El viento será leve, lo que permitirá disfrutar de un clima templado durante la jornada.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza traerán cambios en las condiciones climáticas. Para el viernes 11 de septiembre, se espera una mínima de 8° y una máxima de 17°, con pronóstico de lluvias moderadas. El sábado 12 de septiembre, las temperaturas descenderán, con una mínima de 3° y una máxima de 7°, y se anticipan lluvias y nieve. El domingo 13 de septiembre, el clima mejorará con una mínima de 3° y una máxima de 12°, con cielo despejado. El lunes 14 de septiembre, se prevé una mínima de 7° y una máxima de 19°, manteniendo el cielo despejado. Finalmente, el martes 15 de septiembre, la mínima será de 11° y la máxima de 19°, con condiciones de cielo despejado.