Cerró una histórica empresa de acero tras 56 años: qué pasó con sus trabajadores

Después de 56 años de actividad, DIN S.A. cerró su planta ubicada en Escobar, provincia de Buenos Aires. La compañía, especializada en la fabricación y montaje de estructuras metálicas de acero, formaba parte del entramado industrial argentino desde 1970.

A lo largo de su trayectoria participó en más de 600 proyectos vinculados con plantas industriales, puentes, centros logísticos, aeropuertos, hangares y obras para la minería y el sector energético.

Entre sus trabajos más destacados estuvo el Hangar 5 de Aerolíneas Argentinas, en el aeropuerto internacional de Ezeiza, cuya estructura metálica demandó más de 2.000 toneladas de acero.

También intervino en la construcción de la terminal de partidas de Ezeiza, conocida como el “Zeppelin”, y en importantes proyectos mineros como Pascua Lama y Veladero. En este último realizó en 2005 la ingeniería y fabricación de estructuras que requirieron unas 725 toneladas de acero.

La reestructuración que derivó en el cierre

DIN se incorporó a mediados de 2024 al Grupo GOVAN, que actualmente lleva adelante un proceso de reorganización de sus operaciones.

Según explicó el grupo, la decisión de cerrar la planta responde a una “reorganización estratégica” frente a los bajos niveles de actividad y a la necesidad de concentrar recursos en otras unidades de la estructura.

La empresa había sido incorporada a GOVAN con la expectativa de desarrollar nuevos negocios, especialmente vinculados con la minería. Sin embargo, esos proyectos no alcanzaron el volumen de actividad previsto inicialmente.

Ante ese escenario, el grupo decidió redistribuir los recursos y focalizar sus esfuerzos en otras áreas.

Qué pasó con los trabajadores

Uno de los objetivos de la reestructuración fue conservar la mayor cantidad posible de puestos de trabajo.

Para eso, parte de los empleados de DIN fue trasladada a otras plantas y compañías pertenecientes a GOVAN. Desde el grupo señalaron que la incorporación de esos trabajadores permitirá reforzar distintos equipos, aprovechar su experiencia y mejorar la eficiencia de las operaciones.

Para quienes no pudieron ser reubicados, la empresa instrumentó acuerdos de retiro voluntario.

Según GOVAN, el proceso se desarrolla de manera gradual y consensuada, con el objetivo de acompañar a los trabajadores alcanzados por el cierre y reducir el impacto de la decisión.

Un sector industrial con actividad desigual

El cierre de DIN se produce en un escenario complejo para buena parte de la industria siderúrgica y metalúrgica.

La Cámara Argentina del Acero señaló que la actividad industrial está siendo impulsada principalmente por la energía y el agro, mientras que la minería muestra un crecimiento todavía incipiente.

En contraste, la construcción, el sector automotor y la línea blanca continúan con bajos niveles de actividad, afectados por la debilidad del consumo interno. Esto mantiene elevados niveles de capacidad ociosa en distintos segmentos industriales.

La entidad también advirtió por la presión creciente de las importaciones, particularmente de productos provenientes de China, y reclamó mayores inversiones en tecnología e innovación, además de medidas para mejorar la competitividad y reducir la carga impositiva.