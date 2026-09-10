Un luthier denunció que diez policías lo patearon en el piso y lo torturaron en La Pampa

FOTO: Lautaro Ruiz, el joven que denunció haber sido atacado por una decena de policías en La Pampa. (TN)

El luthier y profesor de música, Lautaro Ruiz, denunció que fue golpeado por diez policías y sometido a torturas en la Comisaría Primera de Santa Rosa, La Pampa, el domingo por la noche. El episodio comenzó después de que le impidieran subir a un colectivo con una guitarra cuando se disponía a viajar.

Ruiz contó en Cadena 3 que presentó la denuncia y que acompañó al fiscal en un recorrido por los lugares donde, según su testimonio, ocurrieron las agresiones. "Le estuve mostrando cómo fue la situación, cómo fue la persecución, en dónde fueron los golpes, qué cosas hicieron", explicó.

Consultado por la separación de algunos policías de esa dependencia, indicó que estaba al tanto de la medida.

De acuerdo con su relato, la discusión en la terminal se originó porque no le permitían viajar con una guitarra de un cliente. Aseguró que había realizado ese trayecto habitualmente con instrumentos y que esperaba que la intervención policial ayudara a calmar el conflicto.

Sin embargo, sostuvo que los efectivos llegaron "totalmente exaltados" y que su actuación agravó la situación. Según relató, tres uniformadas lo rodearon contra el colectivo y una de ellas lo sujetó con fuerza de las muñecas.

Ruiz reconoció que se molestó y levantó las manos. Entonces anunció que iba a registrar lo que ocurría: "Voy a sacar mi teléfono, los voy a filmar". Afirmó que una de las policías le arrebató el celular y lo rompió delante de él. También sostuvo que lo habían desplazado hacia un sector donde el colectivo dificultaba que otras personas vieran la escena.

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FOTO: Lautaro, el joven que denunció haber sido atacado por policías en La Pampa. (Foto: La Arena)

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Después se produjo la persecución y, según denunció, las agresiones continuaron en la calle. Aseguró que diez efectivos lo patearon mientras estaba en el piso y que la violencia siguió tras su traslado a la comisaría.

Describió que lo esposaron con las manos detrás de la espalda y le pegaron a ambos lados del cuerpo, en la zona de los riñones. Luego, siempre según su testimonio, lo obligaron a acostarse en el suelo y saltaron sobre sus costillas mientras se reían. "Se iban turnando", expresó.

También denunció que le hicieron apoyar las manos en una pared, lo sujetaron de los hombros y le dieron rodillazos en la columna vertebral. Dijo que ese fue el momento que más lo impactó porque temió quedar en silla de ruedas.

Ruiz aseguró que las torturas dentro de la dependencia se prolongaron durante aproximadamente una hora y media. Añadió que, al terminar, los policías lo dejaron tirado y se sentaron a tomar mate y conversar a su lado.

El músico contó que, mientras permanecía en el calabozo, comenzó a toser y tuvo dificultades para respirar. "Se asustaron y me llevaron al hospital", señaló.

Sobre los motivos de su detención, afirmó que no recibió una explicación. También dijo que, antes de dejar la dependencia, le hicieron firmar documentación cuyo contenido desconocía: "Yo lo firmé, pero no sé lo que firmé".

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En ese tramo de la entrevista, planteó que, según su interpretación, se habría intentado presentar sus lesiones como consecuencia de una pelea con otro detenido. No precisó qué quedó asentado en la documentación policial ni si le atribuyeron algún delito.

Respecto de su salud, Ruiz dijo que se realizó distintos estudios y que evoluciona favorablemente. Mencionó pequeñas fracturas en la nariz y hematomas en la zona de los ojos. Además, contó que los médicos le señalaron la posibilidad de una pequeña fisura en una costilla, vinculada con el dolor al respirar. "Ya estoy mucho mejor, por suerte", sostuvo.

Agradeció el acompañamiento de su familia, sus amigos y las personas que se solidarizaron con él. Expresó, además, preocupación por quienes puedan atravesar situaciones similares sin contar con recursos o apoyo para denunciarlas.

Por último, remarcó que hubo policías que lo trataron bien y pidió distinguir esas conductas de los abusos que denunció. "Hay un montón de policías muy buenos", afirmó, y reclamó que se aparte a quienes ejercen violencia.

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Entrevista de Rodolfo Barili y Juan Federico.