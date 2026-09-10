Consejos para eliminar olores desagradables de tu lavavajillas

El lavavajillas, diseñado para limpiar tus platos, no debería convertirse en una fuente de malos olores en la cocina. Si notas un aroma a pescado, agrio o en general desagradable cuando la máquina está cerrada, es probable que algo esté acumulándose en su interior. Según Noah Pinsonnault, analista de reseñas en el Good Housekeeping Institute Home Care Cleaning Lab, los residuos de alimentos, grasa y otros materiales orgánicos pueden acumularse en lugares difíciles de ver, y el ambiente cálido y húmedo del lavavajillas puede hacer que estos olores sean especialmente notorios.

La buena noticia es que, generalmente, se trata de un problema que se puede resolver con una limpieza adecuada. Antes de recurrir a productos de limpieza fuertes o desmontar el aparato, hay algunos puntos clave que se deben revisar y hábitos de mantenimiento simples que pueden ayudar a prevenir el regreso de los olores.

1. Limpia el filtro del lavavajillas

Si el lavavajillas huele mal, "el filtro es uno de los primeros lugares que revisaría", indica Pinsonnault. Los restos de alimentos pueden acumularse allí y comenzar a oler, especialmente si se dejan entre ciclos. El filtro suele encontrarse debajo del brazo rociador inferior, por lo que será necesario retirar la rejilla inferior para acceder a él. Si no estás seguro de dónde se encuentra o cómo quitarlo, consulta el manual del propietario o el sitio web del fabricante para obtener instrucciones.

Una vez que hayas retirado el filtro, enjuágalo bajo agua caliente o sumérgelo en agua tibia con jabón. Utiliza un cepillo de dientes suave para frotar suavemente la malla y el marco de plástico, prestando atención a cualquier grasa o restos de comida atrapados en las ranuras. Enjuágalo bien y vuelve a colocarlo de forma segura en su lugar. Como regla general, se recomienda limpiar el filtro del lavavajillas aproximadamente una vez a la semana, incluso cuando no haya olores evidentes, según Pinsonnault.

2. Revisa los brazos rociadores

A continuación, examina los brazos rociadores. Los restos de alimentos y la acumulación de minerales pueden obstruir los pequeños orificios por donde sale el agua, así que verifica si hay residuos visibles o bloqueos. Si encuentras obstrucciones, retira y limpia los brazos rociadores siguiendo las instrucciones del fabricante de tu lavavajillas. Dado que el diseño de los brazos rociadores varía según el modelo, el manual del propietario o el sitio web del fabricante son las mejores fuentes para obtener instrucciones sobre cómo retirarlos y limpiarlos.

3. Limpia la puerta y la junta

Los residuos de alimentos, grasa y otras acumulaciones también pueden acumularse alrededor de la puerta del lavavajillas, la junta y el dispensador. Para una limpieza rutinaria semanal, limpia la puerta y otras superficies interiores con un paño de microfibra húmedo o una esponja. Verifica el dispensador de detergente en busca de restos de alimentos o detergente no disuelto. Si encuentras suciedad en la junta de goma de la puerta, frótala suavemente con un viejo cepillo de dientes suave sumergido en agua tibia con jabón o un limpiador multiusos suave.

4. Realiza un ciclo vacío con limpiador de lavavajillas

Si has limpiado el filtro, los brazos rociadores, la puerta y la junta, pero el lavavajillas sigue oliendo mal, realiza una limpieza más profunda. Ejecuta un ciclo vacío con un limpiador de lavavajillas, siguiendo las instrucciones del producto. Esto ayuda a eliminar grasa, residuos de alimentos, residuos de detergente y acumulaciones de minerales en áreas de difícil acceso. Incluso si tu lavavajillas no huele, Pinsonnault recomienda realizar un ciclo de limpieza aproximadamente una vez al mes para evitar que se acumule suciedad.

5. Retira los restos de comida antes de cargar

Antes de cargar el lavavajillas, raspa los restos de comida de tus platos. No es necesario enjuagar completamente los platos que irán directamente a un ciclo de lavado, pero es útil cuando los platos sucios se quedarán en el lavavajillas durante un tiempo antes de que lo pongas en marcha. Alternativamente, puedes ejecutar un ciclo de enjuague para ayudar a evitar que los restos de comida se queden allí y empiecen a oler.

6. Deja secar el lavavajillas

Después de un ciclo, deja la puerta del lavavajillas ligeramente abierta cuando sea posible. Esto permite que el interior se seque en lugar de atrapar la humedad, lo que puede ayudar a prevenir el desarrollo de olores entre ciclos. Algunos lavavajillas más nuevos cuentan con una función automática de apertura de puerta que lo hace como parte del ciclo de secado.

7. Si huele a sewage, revisa más allá del lavavajillas

Si has limpiado el filtro y la máquina y aún persiste un olor desagradable, especialmente un olor a alcantarilla, Pinsonnault sugiere que empieces a pensar más allá de la acumulación normal de alimentos. "Podría haber un problema de drenaje o plomería que necesita ser investigado".