Condenan a Abdalá Bucaram y su hijo a más de nueve años de prisión por delincuencia organizada

Buenos Aires, 10 de septiembre (NA) -- Un tribunal en Ecuador ha dictado una condena de nueve años y cuatro meses de prisión contra el expresidente Abdalá Bucaram (quien ocupó el cargo entre 1996 y 1997) y su hijo Jacobo Bucaram Pulley, tras hallarlos culpables de colaborar en un esquema de delincuencia organizada, según lo informó la Fiscalía General del Estado.

La sentencia fue emitida por un Tribunal de Garantías Penales que investigó la comercialización irregular de pruebas rápidas e insumos médicos durante la pandemia del COVID-19. En el mismo proceso, el tribunal también condenó al exagente metropolitano Leandro B. y al ciudadano israelí Sheinman O. a 13 años y cuatro meses de prisión cada uno, al ser considerados los autores directos del delito.

La decisión se anunció oralmente tras la reanudación de la audiencia de juicio, donde los cuatro acusados fueron investigados por su presunta participación en una estructura delictiva organizada. El expresidente, de 74 años, siguió el juicio de manera telemática desde una casa de salud en Guayaquil, donde se recupera de una intervención cardíaca. Durante la audiencia, permaneció en una camilla y recibió asistencia de oxígeno, acompañado por agentes de la Policía Nacional, abogados y familiares.

La investigación en este caso comenzó en 2022, y desde abril de 2025, cerca de 50 personas, incluyendo peritos y testigos, han declarado durante el proceso judicial. Bucaram, quien ha mantenido una activa participación en la política ecuatoriana, fue destituido en 1997 por el Congreso, que lo consideró "incapaz mental para gobernar".