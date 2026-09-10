Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy jueves 10 de septiembre.
El sorteo número 18886 de la quiniela matutina se realizó el jueves 10 de septiembre a las 15:00. El número a la cabeza fue 4762, que se interpreta como "A primera (Inundación)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 18886 de la quiniela matutina se llevó a cabo el jueves 10 de septiembre a las 15:00. El número a la cabeza fue 4762, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Inundación).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 4762
2° 4950
3° 6755
4° 8308
5° 0070
6° 9778
7° 5233
8° 2834
9° 8775
10° 8802
11° 4262
12° 2729
13° 8917
14° 1351
15° 1625
16° 3817
17° 9731
18° 9963
19° 7332
20° 7751
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18886 de la quiniela matutina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 10 de septiembre a las 15:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 4762.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Inundación)".
¿Cuáles son los primeros cinco números?
1° 4762, 2° 4950, 3° 6755, 4° 8308, 5° 0070.