Mujer condenada a 14 años de prisión por señalar a dos jóvenes que fueron acribillados

El tribunal integrado por las juezas de Primera Instancia Hebe Marcogliese, Mariana Prunotto y Ana Julia Milicic condenó este jueves 10 de septiembre a Rocío P. Z. a la pena de 14 años de prisión efectiva, tras considerarla responsable de los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en carácter de partícipe necesaria, todo en concurso real y en calidad de coautora.

La audiencia se desarrolló en la sala 7 del Centro de Justicia Penal de Rosario.

La acusación estuvo a cargo del fiscal Franco Tassini, de la Unidad Especializada en Violencias Altamente Lesivas, quien reconstruyó durante el juicio lo ocurrido en la madrugada del 30 de mayo de 2015.

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Según la investigación, entre las 0 y las 0.30, Rocío P. Z. llegó a su domicilio de Urquiza al 8500, en Rosario, y constató que personas hasta entonces desconocidas habían ingresado violentamente a la vivienda y sustraído dinero, estupefacientes y otras pertenencias.

A partir de la sospecha de quiénes podían haber cometido el robo, la mujer habría comunicado lo sucedido a Víctor Alfredo A. y Jorge Matías G., quienes posteriormente fueron condenados por su participación en el hecho. De acuerdo con la acusación, ambos se trasladaron junto a Rocío P. Z. y otros dos hombres que aún no fueron identificados, utilizando un Fiat Uno gris y una motocicleta Honda Tornado.

Una vez en la zona, Rocío P. Z. habría señalado a un grupo de jóvenes que se encontraba sobre calle Urquiza al 9300, identificando entre ellos a quienes consideraba responsables del robo sufrido en su vivienda.

Tras ese señalamiento, Víctor A. y Jorge G. descendieron de los vehículos y se dirigieron hacia el grupo. En ese lugar se inició una discusión y ambos efectuaron varios disparos con armas de fuego contra Emanuel Diego Miño y J. A., para luego retirarse del lugar a bordo de los mismos vehículos, en los que también se encontraba la acusada.

Como consecuencia del ataque, Emanuel Miño sufrió múltiples heridas de arma de fuego y fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde falleció horas después.

J. A., en tanto, recibió un disparo en uno de sus brazos y fue asistido en el Policlínico San Martín.

Antecedentes

El expediente ya contaba con condenas anteriores para dos de los involucrados. En un juicio oral concluido el 2 de julio de 2018, Víctor A. fue condenado a 18 años y 6 meses de prisión, pena que posteriormente fue unificada en 21 años de prisión debido a una condena previa.

Por su parte, Jorge G. recibió una condena de 18 años de prisión.

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La investigación continuó respecto de Rocío P. Z., quien permaneció prófuga hasta ser detenida el 14 de agosto de 2023 en la localidad de Madariaga, provincia de Buenos Aires.

En el juicio celebrado ahora, el tribunal resolvió imponerle 14 años de prisión efectiva. A su vez, fue absuelta por el delito de portación ilegal de arma de guerra.

De esta manera, más de once años después del ataque que terminó con la vida de Emanuel Miño, la Justicia dictó una nueva condena vinculada con el homicidio y la tentativa de homicidio ocurridos aquella madrugada de mayo de 2015 en Rosario.