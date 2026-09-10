Mauricio Pochettino solicita que se le reconozca un título al Tottenham por la Premier 2016/17

Buenos Aires, 10 septiembre (NA) -- El entrenador argentino, actualmente al frente de la selección de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, ha solicitado que se le otorgue al Tottenham el trofeo de la Premier League de la temporada 2016/17, que fue ganado por el Chelsea. "Sin duda merecemos ser campeones por ese año, porque fuimos los segundos mejores", expresó el rosarino.

Pochettino llegó al Tottenham en junio de 2014 y logró mejorar notablemente el rendimiento del equipo. En su primera temporada, alcanzó el quinto puesto, lo que le permitió clasificar a la Europa League. Sus mejores resultados se dieron en las temporadas 2018-19, donde llegó a la final de la UEFA Champions League, y en 2016/17, al obtener el subcampeonato de la Premier League, finalizando a siete puntos del Chelsea.

Es precisamente esta última campaña la que Pochettino reclama, pidiendo que, a raíz de las sanciones impuestas al club londinense, se le quite el trofeo y se le otorgue a los Spurs.

El entrenador se pronunció en relación al fallo de la Federación Inglesa contra el Chelsea, que admitió incumplimientos financieros y disciplinarios durante la gestión del anterior propietario, Roman Abramovich, entre 2011 y 2019. "El Chelsea fue castigado, lo admitieron, ¿y eso es todo? El título debería ser para el equipo que quedó segundo", afirmó Pochettino.

Además, el argentino bromeó sobre las oportunidades que tuvo el Chelsea durante esa exitosa temporada: "Quizás con las mismas reglas, si aplicáramos las mismas cosas, podríamos haber fichado a algunos jugadores que hubieran mejorado al equipo o marcado más goles".

"No me quejo, es la verdad. No tengo miedo de decir la verdad. Los aficionados del Chelsea se enfadarán conmigo por decir esto, pero si estuviéramos en el Tottenham y rompiéramos las reglas, admitiría lo mismo", concluyó el argentino, quien luego se convirtió en entrenador del Chelsea en 2023.