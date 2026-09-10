El Como de Nico Paz debuta en Champions en el apogeo de su cuento de hadas: su increíble historia

FOTO: El Como, ante un momento histórico (Foto: @Como_1907)

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El Como de Italia, con Nico Paz como una de sus figuras, debuta este jueves en la Champions League ante RB Leipzig de Alemania, en condición de local.

El conjunto italiano afronta el encuentro en el apogeo de un verdadero cuento de hadas: será su estreno absoluto en una competencia internacional de UEFA y, por lo tanto, nunca antes había disputado la Champions League.

El equipo dirigido por el español Cesc Fàbregas alcanzó esta instancia después de una histórica campaña en la Serie A, en la que terminó cuarto con 71 puntos y consiguió desplazar de los puestos de clasificación a equipos tradicionales como Milan y Juventus.

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The day of Como 1907’s @ChampionsLeague debut has finally arrived ?? pic.twitter.com/4WnYUrNFgi — Como1907 (@Como_1907) September 10, 2026

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De la Serie D a la Champions en apenas siete años

El crecimiento del Como resulta todavía más llamativo por el camino recorrido. En apenas siete años, el club pasó de competir en la Serie D, la cuarta categoría del fútbol italiano, tras sufrir una quiebra y estar en bancarrota, a clasificarse al máximo torneo de clubes de Europa.

El club nació el 25 de mayo de 1907 en la bella ciudad de Como, región de Lombardía. En la temporada 2016-2017 sufrió graves problemas financieros y tocó fondo.

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Our squad for our first-ever UCL fixture against RB Leipzig ?? pic.twitter.com/TFgUZ8t6W5 — Como1907 (@Como_1907) September 9, 2026

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Con la llegada de los hermanos Hartono, magnates multimillonarios indonesios, el Como se levantó y apostó por figuras de renombre mundial, como su actual entrenador, Cesc Fàbregas, donde jugó antes de colgar los botines y ponerse el buzo de DT.

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Entre los accionistas minoritarios del club se encuentran, por ejemplo, el propio Fàbregas y el exgoleador francés Thierry Henry.

Su estadio es particularmente bonito: el Giuseppe Sinigaglia está ubicado a orillas del pintoresco Lago de Como en Italia.

Ahora, con Nico Paz como uno de sus principales protagonistas, el conjunto lombardo buscará continuar una historia que ya tiene un capítulo inolvidable: su primera participación en la Champions League.

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