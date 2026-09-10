Giro sorpresivo en la carrera de Mauro Icardi: los clubes europeos que pujan por su ficha

Mauro Icardi se encuentra en una etapa decisiva de su carrera. Luego de finalizar su vínculo con el Galatasaray de Turquía, el delantero argentino, actualmente agente libre, evalúa múltiples propuestas para continuar su trayectoria en Europa.

Según trascendidos del periodista Gustavo Méndez, cercano al entorno de la pareja, dos clubes de la liga griega se encuentran entre las opciones más firmes: el Olympiacos, tercero en el campeonato local y con participación en competencias continentales, y el PAOK de Salónica, que dispone de recursos económicos y un plantel competitivo. Méndez no descartó, además, que Icardi termine inclinándose por Italia, donde figuran como alternativas la Lazio y el Parma.

Interés desde Inglaterra e Italia

El periodista Germán García Grova informó que el delantero también fue ofrecido formalmente al Everton de la Premier League. El club inglés cerró el mercado de pases sin un centrodelantero de referencia y busca reforzar su ataque.

En Italia, la Lazio fue el club que más avanzó en negociaciones concretas. Presentó una primera oferta de 2,5 millones de euros por una temporada y luego la mejoró a un contrato de dos años por tres millones de euros anuales. Pese a la mejora, el entorno del futbolista decidió pausar la negociación.

“El dinero no es la prioridad. Busca un proyecto técnico y la posibilidad de quedarse en un lugar dos o tres años”, afirmó su representante, Letterio Pino.

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La condición de agente libre

Al no estar atado a un club, Icardi puede firmar con cualquier institución incluso con la ventana de pases cerrada. Esa flexibilidad le permite tomarse tiempo para elegir con calma.

En su paso por el Galatasaray, el delantero convirtió 77 goles en 134 partidos, repartió 25 asistencias y conquistó seis títulos de liga, un registro que mantiene el interés de varios clubes a pesar de sus 33 años.

Otras opciones descartadas

El nombre de Icardi también había sonado como posible refuerzo de River Plate, pero esa posibilidad quedó descartada. Según fuentes periodísticas, la dirigencia del club de Núñez optó por otro perfil de delantero y avanzó con las incorporaciones de Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré.

Mientras define su futuro, Icardi se encuentra en Argentina junto a su pareja, María Eugenia “China” Suárez, y los tres hijos de ella. Según trascendidos, la familia lo acompañaría al destino que finalmente elija el futbolista.