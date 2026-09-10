Ignacio Boero, sobre Messi en Newell’s: "Vamos a estar siempre con los brazos abiertos"
El titular rojinegro habló con Claudio Giglioni sobre el futuro del capitán argentino y pidió respetar sus tiempos personales. Además, admitió que su regreso constituye una ilusión para toda la hinchada.
10/09/2026 | 07:15Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Lionel Messi con la camiseta de Newell's.
Ignacio Boero, presidente de Newell’s, habló con Cadena 3 sobre la posibilidad de que Lionel Messi vuelva a vestir la camiseta rojinegra. El dirigente remarcó que se trata de una decisión personal del capitán argentino y que atraviesa un momento particular.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
Boero señaló que Messi debe ser respetado en sus tiempos, su vida y su familia, especialmente después de su salida de la Selección y por la situación que atravesó con su padre. “No hay que apurarlo, hay que respetar sus tiempos, su vida, su familia y esperar”, sostuvo.
Ante la consulta sobre una posible fecha, como fin de año, el presidente leproso evitó poner plazos y dejó todo en manos del futbolista. “Es una decisión totalmente de él y nosotros vamos a estar siempre con los brazos abiertos para recibirlo”, afirmó, y reconoció que su llegada es “un sueño de todos los leprosos”.
Entrevista de Claudio Giglioni.
Lectura rápida
1. ¿Quién habló sobre la posibilidad de que Messi vuelva a Newell's?
Ignacio Boero, presidente de Newell’s, habló sobre esta posibilidad.
2. ¿Qué dijo Boero sobre los tiempos de Messi?
Boero remarcó que hay que respetar los tiempos, la vida y la familia de Messi.
3. ¿Se mencionó una fecha específica para el regreso de Messi?
Boero evitó poner plazos y dejó la decisión en manos de Messi.
4. ¿Qué expresó Boero sobre la llegada de Messi a Newell's?
Boero afirmó que su llegada es “un sueño de todos los leprosos”.
5. ¿Qué situación personal atraviesa Messi según Boero?
Messi atraviesa un momento particular, especialmente después de su salida de la Selección y la situación con su padre.