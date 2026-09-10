Ignacio Boero, sobre Messi en Newell’s: "Vamos a estar siempre con los brazos abiertos"

Ignacio Boero, presidente de Newell’s, habló con Cadena 3 sobre la posibilidad de que Lionel Messi vuelva a vestir la camiseta rojinegra. El dirigente remarcó que se trata de una decisión personal del capitán argentino y que atraviesa un momento particular.

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Boero señaló que Messi debe ser respetado en sus tiempos, su vida y su familia, especialmente después de su salida de la Selección y por la situación que atravesó con su padre. “No hay que apurarlo, hay que respetar sus tiempos, su vida, su familia y esperar”, sostuvo.

Ante la consulta sobre una posible fecha, como fin de año, el presidente leproso evitó poner plazos y dejó todo en manos del futbolista. “Es una decisión totalmente de él y nosotros vamos a estar siempre con los brazos abiertos para recibirlo”, afirmó, y reconoció que su llegada es “un sueño de todos los leprosos”.

Entrevista de Claudio Giglioni.