Los restos de Chiche Gelblung fueron sepultados en el Cementerio de La Tablada tras su emotivo adiós

FOTO: El último adiós a Chiche Gelblung: sus restos ya descansan en el Cementerio de La Tablada.

Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) -- Los restos del periodista Samuel "Chiche" Gelblung, quien falleció este miércoles a los 82 años, fueron trasladados al Cementerio Israelita de La Tablada tras ser despedido por familiares, amigos y colegas en la sala velatoria de la AMIA, ubicada en el barrio porteño de Villa Crespo.

El histórico comunicador recibió su último adiós con el arribo del cortejo fúnebre al jardín de paz judío más grande del país y de toda Latinoamérica. El vehículo partió desde Loyola 1139 a las 15.15, seguido por un segundo móvil donde viajaban Cristina Seoane, esposa de Gelblung, y sus hijos.

La comitiva fue acompañada por diversos medios de comunicación, y el ingreso al predio de La Tablada se realizó por la "Parte nueva", a través de la calle Donovan, como había sido anunciado por su círculo cercano en un comunicado previo.

La ceremonia está prevista que dure entre 30 y 40 minutos. La entrada de los vehículos fue rápida y breve, rodeada por vecinos que se acercaron para rendir homenaje.

El deceso de Gelblung se produjo tras complicaciones respiratorias, luego de haber pasado la noche en el Sanatorio Mater Dei y haber sido trasladado al Sanatorio Los Arcos el martes por la mañana.

Agencia NA