Fuerte advertencia del primer ministro británico tras el reclamo de Milei por Malvinas

El primer ministro británico, Andy Burnham, lanzó una contundente advertencia en relación con la disputa por las Islas Malvinas, en el marco de los reclamos y medidas impulsadas por el presidente argentino Javier Milei. Ante la Cámara de los Comunes, el líder laborista afirmó: “Vamos a ser implacables a la hora de defenderlas”.

Burnham reafirmó la postura histórica del Reino Unido al señalar que “siempre respetaremos los derechos de los habitantes de las Malvinas que decidieron ser británicos”. La declaración se produjo en respuesta a la líder conservadora Kemi Badenoch, durante una sesión de preguntas parlamentarias.

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El primer ministro no mencionó explícitamente a Milei ni a Argentina. En cambio, Badenoch sí había planteado previamente que “no es ningún misterio que Argentina está amenazando a las Malvinas” y que la soberanía del territorio “no es negociable”.

El referéndum de 2013 como eje de la posición británica

Las declaraciones de Burnham se apoyan en el referéndum celebrado en 2013 en el archipiélago, en el que el 99% de los participantes optó por permanecer bajo soberanía del Reino Unido. Ese resultado es sistemáticamente invocado por los sucesivos gobiernos británicos —laboristas y conservadores— para sostener su posición sobre la autodeterminación de los isleños.

Previamente, la secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional, Kirsty McNeill, había expresado ante el Parlamento que “no hay duda” sobre la soberanía británica sobre las Malvinas ni sobre el compromiso con los derechos democráticos de sus habitantes. También destacó la alianza con Estados Unidos, a quien calificó como “nuestro aliado más cercano”.

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Contexto de las medidas argentinas

Las afirmaciones del primer ministro británico se producen en un clima de creciente tensión diplomática. El Gobierno argentino avanzó en los últimos días con sanciones contra empresas y personas vinculadas a la explotación de hidrocarburos en la zona de las Malvinas sin autorización del Estado argentino. La semana pasada se abrieron expedientes contra 45 sujetos y, posteriormente, se sumaron otros 15, en el marco de la Ley 26.659.

Desde Londres se sostiene que estas medidas no modifican la posición británica sobre la soberanía del archipiélago, ocupado desde 1833 según la visión argentina, y administrado como territorio británico de ultramar según la postura del Reino Unido.